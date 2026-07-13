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Arrastra una molestia en el hombro

Bellingham encendió las alarmas en Inglaterra de cara a la semifinal con Argentina

Jude Bellingham fue la gran figura de Inglaterra con un doblete ante Noruega, pero terminó el partido con molestias en el hombro izquierdo, una lesión que lo acompaña desde 2023 y por la que ya debió ser operado. A pocos días de la semifinal del Mundial 2026 frente a Argentina, su estado físico es seguido con máxima atención.

La preocupación de Inglaterra: Bellingham arrastra una molestia en el hombro antes del duelo con ArgentinaLa preocupación de Inglaterra: Bellingham arrastra una molestia en el hombro antes del duelo con Argentina
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La clasificación de Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 dejó una mezcla de euforia y preocupación. Jude Bellingham fue el gran protagonista de la remontada ante Noruega con un doblete decisivo, pero también encendió las alarmas al terminar el encuentro con molestias en el hombro izquierdo, una lesión que arrastra desde hace varios años.

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El volante del Real Madrid sufrió un golpe durante el encuentro disputado en el Miami Stadium y, desde ese momento, comenzó a evidenciar signos de dolor.

En varios pasajes del partido se lo observó llevándose la mano a la articulación afectada, mientras que durante el cooling break mantuvo una conversación con el cuerpo médico de la selección inglesa, en paralelo a las indicaciones tácticas del entrenador Thomas Tuchel.

(260711) -- MIAMI, 11 julio, 2026 (Xinhua) -- El jugador Jude Bellingham (frente), de Inglaterra, festeja su anotación durante el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Noruega, celebrado en el Estadio Miami, en Miami, Estados Unidos, el 11 de julio de 2026. (Xinhua/Huang Zongzhi) (rtg) (vf)Inglaterra espera por Bellingham: una molestia en el hombro pone en duda a su figura para la semifinal ante Argentina

Las imágenes posteriores al encuentro reforzaron la preocupación. Incluso durante la ceremonia en la que recibió el premio al mejor jugador del partido (MVP), Bellingham continuó realizando movimientos para aliviar las molestias y masajeándose la zona afectada.

Horas más tarde, distintos medios españoles señalaron que el dolor persistía y que el futbolista será evaluado en las próximas horas para determinar su estado físico.

Una lesión que lo acompaña desde 2023

Los problemas en el hombro izquierdo de Bellingham comenzaron el 5 de noviembre de 2023, durante un partido del Real Madrid frente al Rayo Vallecano, cuando sufrió una luxación tras caer de manera desafortunada al disputar una pelota aérea.

Aquella lesión lo obligó a permanecer dos semanas fuera de las canchas y el propio futbolista la describió en ese momento como "el dolor más intenso" que había experimentado hasta entonces.

(260711) -- MIAMI, 11 julio, 2026 (Xinhua) -- Jude Bellingham, de Inglaterra, es lesionado durante el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Noruega, celebrado en el Estadio Miami, en Miami, Estados Unidos, el 11 de julio de 2026. (Xinhua/Jia Haocheng) (rtg) (vf)Inglaterra espera por Bellingham: una molestia en el hombro pone en duda a su figura para la semifinal ante Argentina

A pesar de las molestias, el inglés continuó compitiendo durante varios meses con tratamientos para aliviar el dolor, aunque la articulación nunca terminó de recuperarse por completo.

Finalmente, tras la disputa del Mundial de Clubes de 2025, decidió someterse a una intervención quirúrgica para solucionar definitivamente el problema y evitar nuevas luxaciones. La operación le demandó cerca de dos meses y medio de recuperación, por lo que se perdió el inicio de la temporada 2025/26.

Inglaterra aguarda su evolución

Con la semifinal frente a la Selección Argentina programada para el miércoles, el estado físico de Bellingham se convirtió en una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico inglés.

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Aunque por el momento no hay un parte médico oficial que confirme una nueva lesión, la evolución del mediocampista será monitoreada día a día. Inglaterra confía en poder contar con su máxima figura para un duelo que definirá uno de los finalistas del Mundial 2026.

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