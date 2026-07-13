Arrastra una molestia en el hombro

Bellingham encendió las alarmas en Inglaterra de cara a la semifinal con Argentina

Jude Bellingham fue la gran figura de Inglaterra con un doblete ante Noruega, pero terminó el partido con molestias en el hombro izquierdo, una lesión que lo acompaña desde 2023 y por la que ya debió ser operado. A pocos días de la semifinal del Mundial 2026 frente a Argentina, su estado físico es seguido con máxima atención.