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Maximiliano Pullaro
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Primera semifinal del Mundial

Francia y España ya conocen a su árbitro: Barton, el juez que hizo historia en este Mundial

La FIFA confirmó que el salvadoreño Iván Barton será el árbitro del primer cruce de semifinales del Mundial 2026 entre Francia y España. El experimentado juez centroamericano dirigirá su cuarto partido en el torneo y llega con un antecedente que marcó esta Copa del Mundo: fue el primero en aplicar la nueva sanción por hablar tapándose la boca.

FIFA confirmó al árbitro de Francia-España: Iván Barton dirigirá la primera semifinal del Mundial. Credito: REUTERS/Lee SmithFIFA confirmó al árbitro de Francia-España: Iván Barton dirigirá la primera semifinal del Mundial. Credito: REUTERS/Lee Smith
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La FIFA oficializó la designación del árbitro para la primera semifinal del Mundial 2026. El salvadoreño Iván Barton será el encargado de dirigir el encuentro entre Francia y España, que se disputará este martes en el estadio AT&T de Arlington y definirá al primer finalista de la Copa del Mundo.

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El juez centroamericano afrontará su cuarto compromiso en el certamen, luego de haber arbitrado los encuentros entre Turquía y Paraguay, Japón y Suecia, por la fase de grupos, además del duelo de octavos de final entre Suiza y Colombia.

Un árbitro que sigue haciendo historia

Con esta nueva designación, Barton continúa ampliando su legado en las Copas del Mundo. Tras haber dirigido tres partidos en Qatar 2022, el salvadoreño se convirtió en el árbitro centroamericano con más encuentros arbitrados en la historia de los Mundiales, superando al guatemalteco Carlos Batres, quien había alcanzado cinco presencias como juez principal.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Switzerland v Colombia - BC Place, Vancouver, Canada - July 7, 2026 Colombia's Luis Suarez is shown a yellow card by referee Ivan Barton IMAGN IMAGES via Reuters/Anne-Marie SorvinBarton impartirá justicia en Francia-España y llega con un antecedente inédito en los Mundiales

Su actuación en Estados Unidos, México y Canadá 2026 confirma la confianza que la Comisión de Árbitros de la FIFA depositó en uno de los colegiados de mayor proyección de la región.

El primer árbitro en aplicar una regla inédita

Más allá de sus estadísticas, Barton ya dejó una marca particular en esta Copa del Mundo. En el partido inaugural entre Turquía y Paraguay se convirtió en el primer árbitro en expulsar a un futbolista por infringir una de las nuevas disposiciones reglamentarias implementadas por la FIFA.

La sanción recayó sobre el paraguayo Miguel Almirón, quien recibió la tarjeta roja por hablarle a un rival cubriéndose la boca, una conducta que desde este Mundial es considerada antideportiva y pasible de expulsión.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group D - Turkey v Paraguay - San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California, U.S. - June 19, 2026 Paraguay's Miguel Almiron argues with referee Ivan Barton IMAGN IMAGES via Reuters/Darren Yamashita TPX IMAGES OF THE DAYBarton impartirá justicia en Francia-España y llega con un antecedente inédito en los Mundiales

La medida fue incorporada por la FIFA tras la polémica protagonizada por Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior en un encuentro internacional, con el objetivo de desalentar conductas que impidan la transparencia en la comunicación entre los jugadores y el equipo arbitral.

Una semifinal de máxima exigencia

La designación de Barton llega para uno de los partidos más trascendentes del torneo.

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Francia y España buscarán el primer boleto a la final del Mundial 2026 en un encuentro de alta intensidad, donde el desempeño arbitral será seguido de cerca por la magnitud del espectáculo y por la presencia de dos de las principales potencias del fútbol europeo.

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