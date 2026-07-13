Primera semifinal del Mundial

Francia y España ya conocen a su árbitro: Barton, el juez que hizo historia en este Mundial

La FIFA confirmó que el salvadoreño Iván Barton será el árbitro del primer cruce de semifinales del Mundial 2026 entre Francia y España. El experimentado juez centroamericano dirigirá su cuarto partido en el torneo y llega con un antecedente que marcó esta Copa del Mundo: fue el primero en aplicar la nueva sanción por hablar tapándose la boca.