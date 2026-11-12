Estudiantes de La Plata se consagró campeón de la Supercopa Argentina 2025 este jueves por la noche tras derrotar por 3 a 2 a Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio Julio César Villagra, cancha de Belgrano de Córdoba. En una definición cargada de dramatismo, el conjunto platense debió recurrir al tiempo suplementario para sellar el título, luego de haber finalizado 2 a 2 al cabo de los noventa minutos reglamentarios.
Estudiantes venció 3 a 2 a Independiente Rivadavia en una final infartante y se quedó con la Supercopa Argentina
Tras igualar 2 a 2 en el tiempo reglamentario con una agónica reacción del conjunto mendocino, el Pincha se impuso en el alargue con un gol de Lucas Alario en Córdoba. El equipo del "Cacique" Medina clasificó a la Recopa de Campeones y ahora apunta a la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras.
Luego de una primera etapa sin emociones en el marcador, el equipo dirigido técnicamente por Alexander "Cacique" Medina logró romper la paridad en el complemento. A los 10 minutos del segundo tiempo, Guido Carrillo apareció para abrir el marcador y adelantar al conjunto albirrojo en suelo cordobés.
El dominio del Pincha pareció consolidarse poco después, cuando a los 23 minutos Iván Villalba protagonizó una acción desafortunada al llevarse el balón por delante y convertir en contra de su propia valla, estirando la ventaja a 2 a 0 para los platenses.
Sin embargo, cuando el partido parecía sentenciado, Independiente Rivadavia protagonizó una reacción heroica en el epílogo del encuentro y anotó dos tantos en apenas seis minutos. Primero, a los 44 del segundo tiempo, José Florentín conectó de cabeza para descontar y poner suspenso al cierre; luego, a los 50 minutos, el propio Iván Villalba tuvo su revancha personal al marcar también de cabeza el inesperado 2 a 2 que forzó el alargue.
En el tiempo suplementario, la jerarquía individual terminó inclinando la balanza a favor de Estudiantes. El delantero Lucas Alario —exatacante de Colón, quien había ingresado en reemplazo de Guido Carrillo— marcó el 3 a 2 definitivo para desatar el festejo del pueblo pincha en Córdoba.
Con esta consagración, el conjunto platense obtuvo además el boleto para disputar la Recopa de Campeones, certamen en el que se medirá ante Rosario Central (ganador de la Supercopa Internacional 2025) y el equipo que se corone campeón de la Copa Argentina 2026.
Sin demasiado margen para prolongar las celebraciones, Estudiantes enfocará ahora todas sus energías en el gran objetivo internacional del año: el próximo sábado 28 de noviembre, a partir de las 17, disputará la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras.