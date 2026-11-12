Fútbol Argentino

Estudiantes venció 3 a 2 a Independiente Rivadavia en una final infartante y se quedó con la Supercopa Argentina

Tras igualar 2 a 2 en el tiempo reglamentario con una agónica reacción del conjunto mendocino, el Pincha se impuso en el alargue con un gol de Lucas Alario en Córdoba. El equipo del "Cacique" Medina clasificó a la Recopa de Campeones y ahora apunta a la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras.