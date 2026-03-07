Primera carrera del año

A qué hora y cómo ver el Gran Premio de Australia de Fórmula 1: Colapinto larga 16°

La temporada 2026 de Fórmula 1 se pone en marcha con el Gran Premio de Australia en el circuito de Albert Park. La carrera podrá verse a través del servicio de streaming Disney+ Premium, además de la señal televisiva de FOX Sports. También estará disponible mediante la plataforma oficial F1 TV.