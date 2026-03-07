A qué hora y cómo ver el Gran Premio de Australia de Fórmula 1: Colapinto larga 16°

La Fórmula 1 inicia oficialmente su temporada 2026 con el Gran Premio de Australia, una carrera que genera gran expectativa al tratarse del primer examen real para los nuevos autos introducidos por el reglamento técnico de esta temporada.
La temporada 2026 de Fórmula 1 se pone en marcha con el Gran Premio de Australia en el circuito de Albert Park. La carrera podrá verse a través del servicio de streaming Disney+ Premium, además de la señal televisiva de FOX Sports. También estará disponible mediante la plataforma oficial F1 TV.
La Fórmula 1 inicia oficialmente su temporada 2026 con el Gran Premio de Australia, una carrera que genera gran expectativa al tratarse del primer examen real para los nuevos autos introducidos por el reglamento técnico de esta temporada.
Luego de una clasificación con grandes diferencias entre equipos, Mercedes aparece como el principal candidato a la victoria tras el dominio mostrado por George Russell, quien se quedó con la pole position.
Además, la escudería alemana logró un contundente 1-2 en la parrilla con Andrea Kimi Antonelli en el segundo lugar.
Sin embargo, Ferrari, McLaren y Red Bull intentarán evitar el triunfo de las Flechas de Plata en una carrera que podría tener muchas variables, especialmente por el comportamiento aún impredecible de los nuevos monoplazas.
La competencia también marcará el inicio de la primera temporada completa en Fórmula 1 para el argentino Franco Colapinto, uno de los nombres que genera mayor atención en América Latina.
Franco Colapinto logró superar la primera fase de la clasificación y meterse en la Q2 gracias a una gran última vuelta, lo que le permitió asegurarse el 16° lugar en la parrilla de salida.
El piloto argentino tendrá el desafío de remontar posiciones en una carrera que se presenta compleja debido a las características del circuito de Albert Park y al comportamiento de los nuevos autos, que han mostrado dificultades para adelantar.
Por su parte, el mexicano Sergio “Checo” Pérez no logró superar la Q1 en el estreno de Cadillac en la Fórmula 1. El piloto tapatío clasificó 18° y afrontará una carrera complicada mientras el nuevo equipo continúa adaptándose a la categoría.
La transmisión del Gran Premio de Australia estará disponible en distintas plataformas dependiendo del país en América Latina.
En Argentina, la carrera podrá verse a través del servicio de streaming Disney+ Premium, además de la señal televisiva de FOX Sports. También estará disponible mediante la plataforma oficial F1 TV, en sus diferentes planes de suscripción.
El Gran Premio de Australia se disputará durante la madrugada debido a la diferencia horaria con Melbourne.
Argentina: domingo 8 de marzo – 01:00
La carrera será la primera oportunidad para evaluar el verdadero rendimiento de los nuevos autos de la Fórmula 1 2026 y podría ofrecer un panorama inicial sobre la lucha por el campeonato en una temporada que promete cambios importantes en el equilibrio de fuerzas dentro de la categoría.