El exvoleibolista Facundo Conte volvió a llamar la atención en las redes sociales, aunque esta vez lejos de las canchas. El histórico integrante de la Selección Argentina compartió detalles de un retiro espiritual que realizó en las sierras de Córdoba, acompañado por integrantes de una comunidad amazónica, y publicó una profunda reflexión sobre su proceso de autodescubrimiento.
Facundo Conte sorprendió con un retiro espiritual junto a una tribu amazónica en Córdoba y se hizo viral
El medallista olímpico compartió imágenes de una experiencia de autodescubrimiento en las sierras cordobesas, donde participó de una ceremonia con ayahuasca y habló sobre su nueva vida lejos del vóley.
A través de un video en sus redes sociales, el medallista olímpico de Tokio 2020 contó que participó de una experiencia en un espacio llamado Tierra Sagrada, junto a la tribu Yaguán-Uabá. Durante la estadía, realizó distintas actividades y formó parte de una ceremonia de medicina amazónica en la que consumió ayahuasca, una bebida psicoactiva de origen tradicional amazónico.
"Acabo de volver de Córdoba, ya verán que tengo la cara pintada. Ya se está borrando, hace cuatro días que lo tengo. Estuve en un retiro en un lugar hermoso, dirigido por gente muy amorosa, que se llama Tierra Sagrada, entre las sierras", relató el exdeportista.
Conte también explicó que los integrantes de la comunidad le realizaron pinturas faciales con una tintura elaborada a partir de una planta. En las imágenes que acompañaron su publicación se lo pudo observar compartiendo momentos con otras personas, tocando un instrumento musical y disfrutando del entorno natural.
Un mensaje personal
Más allá de los detalles del viaje, el exjugador aprovechó la publicación para hablar sobre sus emociones y la decisión de mostrar una faceta diferente de su personalidad. Reconoció que exponerse de esa manera le genera incomodidad y temor, pero que considera importante compartir el proceso que está atravesando.
"Estoy acá con toda la vergüenza del mundo y el miedo que me representa, de expresarme, de mostrarme de una manera diferente a la que estoy acostumbrado a verme, a percibirme. Sobre todo de que me perciban", expresó.
En ese sentido, sostuvo que muchas veces las personas ocultan aspectos de su personalidad como una forma de protección y que su búsqueda actual consiste en animarse a mostrar su vulnerabilidad.
El deportista también aclaró que su intención no es promover el consumo de ayahuasca, sino transmitir un mensaje vinculado con la introspección y el conocimiento personal.
"Y no que te atrevas a tomar ayahuasca, sino que te atrevas a abrir tu corazón, a seguir tu intuición, a seguir lo que sentís", manifestó en otro tramo de su publicación.
Además, compartió una frase que acompañó las fotografías del retiro y que sintetizó el sentido de la experiencia: "Y llegó el día en que el riesgo de permanecer encerrado en un capullo era más doloroso que el riesgo de florecer".
Una carrera histórica
La nueva etapa de Facundo Conte llega después de una trayectoria de casi dos décadas en el vóley profesional. Nacido en Vicente López, el exatacante construyó una carrera internacional que incluyó pasos por Italia, Polonia, Rusia, China y Brasil, además de sus últimos años en el vóley argentino.
Con la Selección nacional disputó cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos: Londres 2012, Río de Janeiro 2016, Tokio 2020 y París 2024. Su momento más destacado llegó en Japón, donde integró el equipo que consiguió la medalla de bronce tras vencer a Brasil por 3 a 2 en el partido por el tercer puesto. En aquella definición aportó 21 puntos.
También fue protagonista de la conquista de la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y del Campeonato Sudamericano de 2023, entre otros logros con el seleccionado.
Hijo de Hugo Conte, otra de las grandes figuras históricas del vóley argentino, Facundo recibió el apodo de "El Heredero", popularizado por el relator José Montesano. Sin embargo, construyó su propio recorrido y se convirtió en uno de los referentes de su generación.
Después de su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, puso punto final a su etapa en el seleccionado y, hacia fines de ese mismo año, anunció su retiro definitivo de la actividad profesional.
Desde entonces, comenzó a explorar intereses y experiencias por fuera de la competencia deportiva. El retiro en Córdoba y el mensaje que decidió compartir públicamente forman parte de esa búsqueda, en la que ahora busca darle lugar a otras inquietudes personales.
"Yo estoy dejando salir al mío, que le gusta comunicarse, que le gusta amar, que le gusta poder ayudar a otros y ser un puente hermoso y amoroso", concluyó Conte.