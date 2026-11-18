Insólita reaparición

Facundo Conte sorprendió con un retiro espiritual junto a una tribu amazónica en Córdoba y se hizo viral

El medallista olímpico compartió imágenes de una experiencia de autodescubrimiento en las sierras cordobesas, donde participó de una ceremonia con ayahuasca y habló sobre su nueva vida lejos del vóley.