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Faustino Oro hizo historia y se convirtió en Gran Maestro a los 12 años

El prodigio argentino consiguió la máxima distinción del ajedrez mundial en Italia y quedó como el segundo Gran Maestro más joven de la historia.

Faustino Oro consiguió el título de Gran Maestro en Italia.Faustino Oro consiguió el título de Gran Maestro en Italia.
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Faustino Oro volvió a escribir una página histórica para el deporte argentino. Con apenas 12 años, el ajedrecista nacido en Buenos Aires logró convertirse oficialmente en Gran Maestro, el máximo título que entrega la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

El joven alcanzó la tercera norma necesaria durante el Festival Internacional de Cerdeña, en Italia, donde llegó invicto a la definición del torneo y selló un nuevo récord de precocidad.

Faustino Oro, a una partida de ser el Gran Maestro más joven de la historiaEl argentino tiene 12 años y rompió récords de precocidad en ajedrez.

Un récord histórico para el ajedrez mundial

Oro consiguió el logro con 12 años, 6 meses y 26 días, una marca que lo ubica como el segundo Gran Maestro más joven de toda la historia del ajedrez.

El único jugador que alcanzó el título a menor edad fue el estadounidense Abhimanyu Mishra, quien posee el récord absoluto desde 2021.

La consagración de Faustino confirma el enorme impacto internacional que viene generando desde sus primeras apariciones en el circuito juvenil y profesional.

Faustino, el pibe de Oro.Oro quedó como el segundo Gran Maestro más joven de la historia.

Cómo consiguió la norma definitiva

El argentino aseguró el título luego de vencer al polaco Bartlomiej Niedbala en una de las rondas decisivas del certamen disputado en Cerdeña.

Horas más tarde, el emparejamiento frente al ruso Ian Nepomniachtchi, uno de los mejores jugadores del torneo y excandidato al título mundial, terminó de garantizar matemáticamente la norma que necesitaba.

De esta manera, Oro completó los requisitos exigidos por la FIDE para acceder oficialmente a la categoría de Gran Maestro.

Un talento que ya había roto otros récords

Faustino Oro ya era considerado una de las grandes promesas del ajedrez mundial. En 2024 había logrado convertirse en el Maestro Internacional más joven de la historia.

Desde entonces, su crecimiento fue seguido de cerca por referentes del ajedrez internacional y por figuras destacadas del deporte argentino.

El joven porteño también ganó notoriedad por enfrentar en plataformas online a algunos de los mejores ajedrecistas del mundo y competir en torneos internacionales desde muy temprana edad.

Un logro histórico para Argentina

La obtención del título de Gran Maestro representa uno de los hitos más importantes del ajedrez argentino en las últimas décadas.

El país suma ahora a uno de los talentos más prometedores del circuito mundial, en un contexto donde el crecimiento de Faustino Oro ya despierta expectativa en el ambiente internacional.

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