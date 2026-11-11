Los seguidores de toda la vida del FC Barcelona pronto podrán animar al club desde el más allá, pero, como todo en el Barça, la devoción eterna tiene un precio.
Los hinchas del Barcelona podrán depositar cenizas en el nuevo monumento conmemorativo del club
El Memorial FC Barcelona, que forma parte de la remodelación del estadio Camp Nou, contará con 26.000 nichos donde los aficionados podrán depositar sus cenizas.
Como parte de las obras de mejora del Camp Nou, el club ha inaugurado el Memorial FC Barcelona, que consta de 26.000 nichos donde los aficionados pueden depositar sus cenizas tras el pitido final de su partido.
El apoyo al equipo desde el más allá tendrá un coste de 2490 € (2082 £) durante 10 años o de 6000 € durante 50 años, con una cuota de mantenimiento anual de 70 €. Garantizar su nicho para siempre le costará 10 000 €, más 490 € adicionales por una placa conmemorativa.
Al presentar el Memorial FC Barcelona, María Elena Fort, vicepresidenta institucional del club, declaró: “Cuando mi abuelo falleció hace muchos años, dijo que lo único que deseaba era ser enterrado junto al campo del Barça para poder escuchar los goles en el más allá. Muchos aficionados sueñan con lo mismo”.
Detalles del proyecto arquitectónico
El monumento, diseñado por el arquitecto Quique Montoya, constará de cuatro grandes cuadrados iluminados, mientras que las placas conmemorativas se instalarán en una pared de vidrio retroiluminada con luces LED. Las urnas se colocarán detrás de un mural que conmemora momentos clave de los 125 años de historia del club.
Los clubes españoles rivales Atlético de Madrid, Betis y Espanyol ya cuentan con columbarios más pequeños en sus estadios.
Las obras en el estadio del Barcelona comenzarán a finales del próximo año y el club afirma que más de 1.000 aficionados del Barça ya han reservado su plaza. Sus aportaciones se destinarán a sufragar el elevado coste de la remodelación del estadio, construido en 1957.
En 2023, el club puso en marcha un proyecto para aumentar la capacidad de 99.354 a 105.000 espectadores, 15.000 más que el estadio de Wembley, convirtiéndolo en el segundo estadio de fútbol más grande del mundo, después del estadio Rungrado Primero de Mayo en Pyongyang, Corea del Norte.
El impacto del costo millonario
El costo de los cambios, inicialmente estimado en 900 millones de euros, se acerca ahora a los 2.000 millones de euros, y lo están asumiendo quienes no son abonados y han visto cómo los precios de las entradas se han duplicado en los últimos años.
Las obras, a cargo de la empresa turca Limak Construction, se han visto afectadas por retrasos y conflictos laborales. En 2024, el FC Barcelona reconoció que, entre otros abusos, más de 1.000 subcontratistas no habían cobrado las horas extras.
Se prevé que las obras finalicen a finales de este año, pero el club tendrá que disputar parte de la próxima temporada en el Estadio Olímpico (con capacidad para 55.926 espectadores) mientras se instala el techo en el Camp Nou.