Fernando Muslera le puso punto final a su carrera profesional en un escenario cargado de significado. Después de la derrota de Estudiantes de La Plata por 1-0 ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores, el arquero uruguayo confirmó que no volverá a jugar al fútbol profesional.
Fernando Muslera anunció su retiro tras la final de la Libertadores
El arquero uruguayo confirmó que el partido entre Estudiantes y Palmeiras fue el último de su trayectoria profesional. Se despidió a los 40 años en el estadio Centenario de Montevideo, donde había debutado como futbolista.
A los 40 años, el guardameta eligió despedirse en el estadio Centenario de Montevideo, el mismo lugar donde había debutado como profesional con la camiseta de Montevideo Wanderers. La definición continental, que terminó con el título para el equipo brasileño, marcó también el cierre de una trayectoria de más de dos décadas.
“Es el cierre de mi carrera”: la despedida de Muslera
En una entrevista con ESPN después del encuentro, Muslera expresó su satisfacción por haber llegado a la final y destacó el acompañamiento que recibió en Estudiantes, incluso más allá del resultado.
“Me voy, la verdad, muy feliz. En lo personal, es un cierre de carrera espectacular más allá del resultado”, manifestó. También recordó el significado especial que tenía jugar en Uruguay: “Vino Estudiantes a mi casa, a Uruguay, al estadio donde debuté como profesional”.
Ante la consulta sobre si se trataba de una despedida definitiva, el arquero fue contundente: “Sí, total. Es el cierre de mi carrera”. Además, contó que la decisión ya había sido conversada con la dirigencia del club y que, antes de hacerla pública, les agradeció personalmente a sus compañeros y a Juan Sebastián Verón.
Muslera también destacó el respaldo que encontró en Estudiantes cuando regresó al fútbol sudamericano, después de su extensa etapa en Turquía. “Un equipo que me abrazó en un momento muy difícil, un equipo que creyó en mí con 39 años volviendo de Turquía”, señaló en diálogo con Fox Sports.
Una trayectoria entre Uruguay, Europa y el fútbol argentino
Nacido el 16 de junio de 1986 en Buenos Aires, pero criado en Uruguay, Muslera inició su carrera profesional en Montevideo Wanderers en 2004. Luego pasó por Nacional y, en 2007, llegó al fútbol europeo para jugar en Lazio, de Italia.
En 2011 comenzó su etapa más extensa: se incorporó al Galatasaray de Turquía, donde permaneció durante 14 temporadas, se convirtió en uno de los referentes del equipo y conquistó 19 títulos. En 2025 regresó a Sudamérica para sumarse a Estudiantes de La Plata.
Con la selección uruguaya disputó 137 partidos y participó en cinco Copas del Mundo: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. Uno de los momentos más destacados de su recorrido con la Celeste fue la conquista de la Copa América 2011, disputada en Argentina.
De héroe ante Flamengo a la final de la Libertadores
En su última temporada, Muslera tuvo un papel decisivo en la campaña internacional de Estudiantes. En las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo, atajó tres remates en la definición por penales en el estadio Maracaná y fue clave para que el equipo platense llegara a la final.
El desenlace ante Palmeiras no fue el que esperaba el Pincha. El conjunto brasileño ganó 1-0 con un gol de Ramón Sosa y se quedó con el título continental. Para Muslera, sin embargo, la noche de Montevideo tuvo otro significado: fue su último partido como profesional, en el mismo estadio donde había comenzado su camino en el fútbol.