Palmeiras se consagró campeón de la Copa Libertadores 2026 este sábado 28 de noviembre tras vencer 1-0 a Estudiantes de La Plata en el Estadio Centenario de Montevideo, con un gol de Ramón Sosa en el inicio del segundo tiempo. El conjunto brasileño dirigido por Abel Ferreira sumó así su cuarta estrella continental y dejó al equipo platense con el subcampeonato en su intento por alcanzar la quinta corona.
Palmeiras le ganó 1-0 a Estudiantes y conquistó la Copa Libertadores 2026
El conjunto paulista impuso su jerarquía en Montevideo y resistió el empuje de un Pincha que buscó la igualdad con insistencia pero se quedó sin premio.
Ante un marco imponente en la capital uruguaya, el "Pincha" —comandado por Alexander Medina y respaldado por una multitud— buscó la igualdad hasta el final, pero no logró vulnerar el arco rival y vio cortada su aspiración de repetir la gloria alcanzada en el mismo escenario en la definición de 1968.
El gol de Ramón Sosa y el empuje final del Pincha
Después de una primera mitad disputada con intensidad y aproximaciones de ambos lados, el desnivel llegó temprano en el complemento. Con asistencia de Jhon Arias, el paraguayo Ramón Sosa apareció en el área para definir y establecer el 1-0 para el conjunto paulista.
En desventaja, Estudiantes adelantó líneas y generó situaciones claras para empatar, entre ellas remates de pelota parada y llegadas en los minutos finales que exigieron al arquero Carlos Miguel o pasaron muy cerca del arco. Sin embargo, el marcador no volvió a moverse y el trofeo quedó en manos del equipo brasileño.
Formaciones titulares de la final
- Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo Cerqueira, Gustavo Gómez, Alexander Barboza, Joaquín Piquerez; Marlon Freitas, Lucas Evangelista; Jhon Arias, Ramón Sosa y José Manuel López. Técnico: Abel Ferreira
- Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo.
Cuarta Libertadores para el Verdao y revancha histórica
Con este triunfo en Montevideo, Palmeiras alcanzó su cuarta conquista en la Copa Libertadores —tras las vueltas olímpicas de 1999, 2020 y 2021— y se tomó revancha de la final de 1968, cuando Estudiantes se había impuesto en el desempate disputado también en el Centenario.
Para el elenco platense, la caída marca el cierre de su campaña continental en la temporada 2026, mientras que Palmeiras celebra un nuevo título en la máxima cita de clubes de Sudamérica.