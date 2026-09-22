El Concejo Municipal de Santa Fe entregó este martes un beneplácito a Fernando Ferrara, director técnico de Las Leonas, en reconocimiento a la reciente consagración del seleccionado como campeón del mundo. El acto se realizó en la Sala Agustín Zapata Gollán a propuesta de la concejala Titi Barletta, y el reconocimiento alcanza también a todas las integrantes del equipo.
Reconocieron a Fernando Ferrara antes de la final de Las Leonas
El Concejo Municipal distinguió al DT del seleccionado nacional tras la reciente consagración mundial y antes del choque por el oro frente a Chile en Santa Fe.
Durante la ceremonia, la edil Titi Barletta destacó el significado de la presencia del seleccionado en la capital provincial: "Para Santa Fe es un orgullo enorme tener a Las Leonas jugando acá. Es histórico para el deporte, para el hockey y para la ciudad. Quisimos darle las gracias a Fernando, porque detrás de la tercera estrella hay alguien que las fue guiando con confianza y trabajo en equipo . Eso es lo que más me gusta. Y nos dejan un buen hábito: ir a entrenar aunque cueste, porque el equipo te espera. Porque esta tarde en la tribuna va a haber un montón de nenas que juegan en los clubes de Santa Fe, que miran a Las Leonas y sueñan con estar en el lugar de ellas".
Por su parte, Ferrara se mostró agradecido por el recibimiento de los santafesinos: "Llegamos con las expectativas de ser la mejor versión como equipo y de que las campeonas del mundo puedan disfrutar del afecto y del cariño de la gente". Para Las Leonas es muy lindo jugar en el país". Además, sobre la cercanía del plantel con el público local, valoró: "Las hemos visto a todas pararse para sacarse fotos, firmar autógrafos y disfrutar el momento, tanto ellas como la gente".
Al ser consultado sobre el futuro del combinado nacional y la renovación del plantel, el entrenador remarcó la proyección del hockey argentino: "Tenemos Leonas de primer nivel para rato. El recambio es natural en todos los deportes y en todos los equipos. En este caso en Leonas, la verdad que viene muy bien. Jugamos el Mundial con 10 debutantes, pero hay varias de las chicas que no quedaron en la lista de este Mundial y es cuestión de tiempo; seguramente se verá acá que serán Leonas en el futuro".
El pasado 29 de agosto, Las Leonas se consagraron campeonas del mundo por tercera vez al vencer a Países Bajos en Amstelveen por 3 a 1 en la definición por shoot-outs, tras igualar 1 a 1 en el tiempo regular de un torneo que completaron de manera invicta. Con este logro, sumaron su tercera estrella al historial que ya contaba con los títulos de Perth 2002 y Rosario 2010.
Ferrara, exjugador de la Selección Nacional con tres participaciones en Juegos Olímpicos, asumió el cargo a fines de 2021 y encabezó un exitoso proceso de recambio generacional. En su ciclo, el equipo cosechó el subcampeonato mundial en 2022, la Copa Panamericana 2022, la FIH Pro League 2021/2022, la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 y esta reciente consagración mundial. Con esta victoria, se sumó a Sergio Vigil y Carlos Retegui en el selecto grupo de directores técnicos argentinos campeones del mundo con el hockey femenino.
El homenaje contó además con la participación del presidente del Concejo Municipal, Sergio "Checho" Basile; los concejales Ignacio "Nacho" Laurenti, Julián Martínez y Violeta Quiroz; y la destacada jugadora de hockey santafesina Celina "Pupi" Traverso.