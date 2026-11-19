La presidencia de la FIFA tendrá una disputa electoral en 2027, algo que no ocurre desde hace más de diez años. El actual titular del organismo, el suizo Gianni Infantino, buscará continuar en el cargo, pero deberá competir con otros tres aspirantes: su compatriota Ramón Vega, el japonés Kozo Tashima y el francés Philippe Diallo.
Infantino tendrá competencia: cuatro candidatos disputarán la presidencia de la FIFA en 2027
El plazo para inscribir postulantes cerró este miércoles y Claudio Tapia quedó fuera de la carrera, pese a que había surgido como posible aspirante con respaldo de dos federaciones.
Este miércoles finalizó el plazo para presentar las candidaturas a la conducción del máximo ente del fútbol mundial. Los comicios se realizarán el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, y los cuatro postulantes consiguieron los avales de al menos cinco federaciones, requisito necesario para participar de la contienda.
Quiénes competirán
Además de Infantino, que intentará renovar su mandato, la lista de candidatos quedó integrada por tres dirigentes de distintas nacionalidades: Ramón Vega, también suizo; Kozo Tashima, de Japón, y Philippe Diallo, representante de Francia.
En los meses previos había surgido la posibilidad de que Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se sumara a la carrera electoral. El dirigente contaba con el respaldo de Argentina e Israel, pero finalmente su postulación no se concretó.
La historia de Infantino al frente del organismo
Infantino asumió la presidencia de la FIFA el 26 de febrero de 2016, luego de la renuncia de Joseph Blatter. Su llegada se produjo durante un Congreso Extraordinario celebrado en Zúrich, Suiza, donde obtuvo 115 votos y superó a Salman bin Ebrahim Al Khalifa, de Bahréin; Alí bin Al Hussein, de Jordania, y Jérôme Champagne, de Francia.
Desde entonces, el dirigente suizo consiguió mantenerse al frente de la institución sin enfrentar una competencia electoral efectiva en las dos últimas renovaciones de su mandato.
En junio de 2019, durante el Congreso de París, no hubo otros aspirantes que reunieran las condiciones necesarias para disputarle el puesto. Por ese motivo, fue reelegido por aclamación, un procedimiento simbólico mediante el cual se ratifica al único candidato con el aplauso de las federaciones miembro.
La misma situación se repitió en marzo de 2023, durante el Congreso realizado en Kigali, Ruanda, cuando volvió a ser confirmado sin rivales.
Cuántos votos se necesitan
La votación de 2027 marcará un escenario diferente para la FIFA, ya que los cuatro candidatos habilitados buscarán reunir el respaldo de las federaciones afiliadas.
Para quedarse con la presidencia, será necesario alcanzar un mínimo de 108 votos, equivalente a la mayoría simple requerida para la elección.
El sufragio será secreto y cada federación miembro tendrá derecho a emitir un solo voto. De esta manera, el resultado definirá quién conducirá el fútbol internacional durante el próximo período.