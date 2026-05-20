La Fórmula 3 puso en marcha este miércoles sus pruebas oficiales de mitad de temporada en el Red Bull Ring de Spielberg, Austria, con presencia argentina en pista. Mattia Colnaghi y Genaro Trappa participaron de la primera jornada de ensayos, en una actividad clave para los equipos antes de la continuidad del calendario.
Colnaghi y Trappa sumaron kilómetros en el test de Fórmula 3 en Austria
Los pilotos argentinos completaron la primera jornada de ensayos de mitad de temporada en el Red Bull Ring de Spielberg. Mattia Colnaghi mostró una importante mejora en la sesión de la tarde y terminó dentro del top ten, mientras que Genaro Trappa completó un intenso trabajo con Rodin Motorsport.
El más rápido del día fue Ugo Ugochukwu, de Campos Racing, quien marcó un tiempo de 1:20.368 durante la sesión matutina y quedó como la referencia general de la jornada. Por la tarde, el mejor registro quedó en manos de Noah Stromsted, de Trident, con 1:20.451.
Para los pilotos argentinos, el día tuvo diferentes matices. En la tanda de la mañana, Trappa completó 26 vueltas con el auto de Rodin Motorsport y finalizó 28°, con un tiempo de 1:21.944. Colnaghi, por su parte, giró poco en esa primera sesión, completó 10 vueltas con MP Motorsport y cerró 30°, con 1:22.853.
La recuperación llegó por la tarde para Colnaghi. El piloto de licencia argentina logró avanzar de manera importante en el clasificador y terminó 9°, con un registro de 1:21.312. Además, completó 41 vueltas, un dato valioso dentro de una jornada en la que los equipos también trabajaron sobre ritmo de carrera y acumulación de información.
Trappa también tuvo una tarde intensa. El argentino completó 47 vueltas, una de las cifras más altas de la sesión, y finalizó 30° con un tiempo de 1:22.662. Más allá de la posición, el ensayo le permitió sumar experiencia y kilómetros en una categoría donde cada salida a pista resulta importante para la adaptación.
Durante la jornada también hubo interrupciones con bandera roja. Por la mañana, Kanato Le quedó detenido en la grava de la curva 7, mientras que José Garfias protagonizó un trompo en la última curva. En la sesión vespertina, Stromsted generó otra detención breve al quedar parado con su Trident, aunque luego pudo volver a pista y terminó liderando la tanda.
El ensayo en Spielberg continuará este jueves con el segundo y último día de actividad en el Red Bull Ring. Las sesiones están previstas desde las 4 hasta las 7 y de 8 a 11, hora argentina.
Para Colnaghi y Trappa, el test representa una oportunidad importante para seguir creciendo dentro del exigente campeonato de Fórmula 3, sumar referencias y llegar con más herramientas a los próximos compromisos de la temporada.