Fórmula 3

Colnaghi y Trappa sumaron kilómetros en el test de Fórmula 3 en Austria

Los pilotos argentinos completaron la primera jornada de ensayos de mitad de temporada en el Red Bull Ring de Spielberg. Mattia Colnaghi mostró una importante mejora en la sesión de la tarde y terminó dentro del top ten, mientras que Genaro Trappa completó un intenso trabajo con Rodin Motorsport.