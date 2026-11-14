La televisión deportiva argentina se prepara para un cambio importante. Fox Sports dejará de emitirse en el país el próximo 31 de enero de 2027, después de cinco años de funcionamiento bajo la operación del grupo español Mediapro. La decisión ya fue comunicada a los trabajadores de la señal y marcará el final de una etapa para uno de los canales históricos de la televisión paga.
Fox Sports dejará de emitirse en Argentina: qué pasará con la Fórmula 1 y sus transmisiones
La señal deportiva tiene fecha de cierre para el 31 de enero de 2027. La salida de Mediapro abre interrogantes sobre los derechos de las principales competencias y el futuro de Telemétrico
El cierre tendrá consecuencias sobre la programación deportiva y, especialmente, sobre las transmisiones de la Fórmula 1, uno de los contenidos que ganó mayor protagonismo en la pantalla durante las últimas temporadas, impulsado también por el interés de los argentinos en Franco Colapinto.
La noticia fue confirmada públicamente por Adrián Puente, conductor de Telemétrico, el ciclo dedicado a la máxima categoría del automovilismo que se convirtió en una referencia para los seguidores argentinos. El periodista explicó que la coproducción vinculada con las carreras finalizará a fines de diciembre de 2026, de acuerdo con las condiciones de su contrato.
"Va a haber novedades y se los voy a mantener al tanto. Pero la F1 como la conocieron en los últimos cuatro años por Fox Sports no va a ser", señaló Puente en un mensaje dirigido a la comunidad del programa.
La despedida de la señal también alcanza a otras competencias de relevancia internacional, entre ellas la Copa Libertadores y la Champions League, cuyos derechos de transmisión formaban parte del esquema de contenidos que Mediapro explotaba en Argentina.
El futuro de la F1
Para los seguidores de la Fórmula 1, la principal incógnita pasa por saber dónde podrán seguir las carreras a partir de 2027. La salida de Fox Sports no significa necesariamente que la categoría vaya a desaparecer de la televisión argentina, ya que ESPN conserva los derechos de transmisión para Latinoamérica hasta el final de la temporada 2028.
El acuerdo internacional contempla la emisión de los entrenamientos, las clasificaciones, las carreras Sprint y los Grandes Premios del calendario. En Argentina, la distribución se desarrolló mediante un esquema de sublicencia que permitió a Fox Sports ofrecer las competencias a través de la televisión paga.
Por su parte, Disney+ mantuvo una propuesta de streaming con acceso a las distintas instancias de cada fin de semana de competencia, además de cámaras a bordo y contenidos complementarios.
Con el cierre de Fox Sports, el escenario deberá reorganizarse. Una de las posibilidades es que ESPN vuelva a concentrar las transmisiones televisivas que hasta ahora compartía con la señal operada por Mediapro, aunque todavía no se comunicó oficialmente cómo quedará conformada la oferta para el público argentino.
Puente también se refirió al futuro de Telemétrico y dejó en claro que el proyecto buscará mantener el vínculo con sus seguidores por fuera de la pantalla tradicional. El canal de YouTube del programa continuará como espacio de comunicación y publicación de contenidos.
"Esta experiencia profesional fue una de las cosas más grandes que pasó en nuestras vidas", expresó el conductor, al destacar el trabajo realizado durante las últimas cuatro temporadas y la comunidad que se formó alrededor de las transmisiones.
El origen del cierre
Para entender la salida de Fox Sports es necesario remontarse a la compra de 21st Century Fox por parte de Disney, concretada en 2019. La operación generó cuestionamientos de las autoridades argentinas de Defensa de la Competencia, debido a la concentración de derechos y señales deportivas que quedaría bajo el control de la compañía estadounidense, propietaria de ESPN.
En 2022, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia estableció una serie de condiciones para aprobar la fusión. Entre ellas, exigió que Disney se desprendiera de la marca Fox Sports en Argentina y de determinados derechos de transmisión deportiva.
En ese contexto ingresó Mediapro, el grupo audiovisual español que tomó el control de las tres señales de la marca: Fox Sports, Fox Sports 2 y Fox Sports 3. La compañía asumió también la explotación de contenidos deportivos mediante acuerdos de sublicencia.
El esquema tenía un plazo determinado y su vencimiento explica el final anunciado para enero de 2027. Con la finalización de esas condiciones, Disney podría recuperar el control de los derechos que habían sido cedidos para garantizar la competencia en el mercado de la televisión paga.
La salida también plantea interrogantes sobre el futuro de los trabajadores y las producciones originales de la señal. Según trascendió, los empleados fueron informados de que no habrá reubicaciones y que recibirán las indemnizaciones correspondientes.
Mientras tanto, Fox Sports continuará con su programación hasta el cierre definitivo. Para los fanáticos del automovilismo, las últimas transmisiones de la temporada 2026 marcarán el final de una etapa que tuvo como uno de sus principales protagonistas al equipo periodístico de Telemétrico.