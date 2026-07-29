Franco Mastantuono comenzó a presionar para regresar a River, mientras Real Madrid analiza cederlo para que tenga mayor continuidad durante la próxima temporada. El volante argentino sumó minutos en la pretemporada y convirtió un gol, pero no aparece entre las prioridades de José Mourinho.
Mastantuono quiere volver a River, pero Real Madrid prioriza una cesión en Europa
El mediocampista no sería una pieza central para José Mourinho y busca más minutos. River se ilusiona con repatriarlo, aunque el club español pretende mantenerlo en una liga europea.
El futbolista de 18 años tiene varios interesados en Europa, aunque su preferencia sería volver al club de Núñez. La dirigencia del Millonario sigue de cerca su situación y evalúa la posibilidad de incorporarlo como el último gran refuerzo del mercado de pases.
Sin lugar asegurado en Madrid
Mastantuono participó de los dos amistosos dirigidos por Mourinho y marcó en la victoria por 4-1 frente a Leganés. Sin embargo, continúa relegado detrás de varias figuras dentro de la consideración del entrenador portugués.
La llegada de Bernardo Silva desde Manchester City agregó competencia en una zona del campo en la que el argentino ya tenía dificultades para consolidarse. Desde su incorporación al Merengue disputó 35 partidos, fue titular en 17 y convirtió tres goles.
La postura de Real Madrid
El club español pretende que Mastantuono sume rodaje, pero solo contempla una cesión sin opción ni obligación de compra. Real Madrid desembolsó cerca de 60 millones de euros por su pase y mantiene al mediocampista como una apuesta a futuro.
La prioridad de la institución es ubicarlo en una de las principales ligas europeas para monitorear su evolución y facilitar su adaptación. El modelo sería similar al utilizado con Endrick en Olympique de Marsella y Nico Paz en Como.
River se mantiene atento
Villarreal, Fiorentina, Benfica y Fulham aparecen entre los equipos interesados. River también realizó averiguaciones y Mastantuono comenzó a transmitirle a su entorno el deseo de volver a jugar en el Monumental.
El vínculo emocional con el Millonario coloca esa alternativa entre sus preferencias. Sin embargo, Real Madrid no tiene previsto autorizar por ahora su regreso al fútbol argentino.
Un regreso difícil
River busca cerrar su mercado con una incorporación de impacto después de avanzar por Tobías Andrada, juvenil de Vélez. La situación de Mastantuono aparece como una oportunidad, aunque depende de que el club español modifique su postura.
El libro de pases todavía permanece abierto y las partes continuarán evaluando alternativas para definir el futuro del volante antes del comienzo de la temporada europea.