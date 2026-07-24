Racing derrotó 2-1 a Gimnasia y Esgrima La Plata este viernes en Avellaneda, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El equipo de Juan Pablo Vojvoda comenzó su ciclo con un triunfo sostenido por la actuación de Matko Miljevic y Facundo Cambeses.
Racing venció a Gimnasia en el debut de Vojvoda con Miljevic y Cambeses como figuras
La Academia se impuso 2-1 en Avellaneda por la primera fecha del Clausura. Miljevic abrió el marcador, Colombo convirtió el segundo y Cambeses atajó un penal.
Miljevic abrió el marcador a los seis minutos, Bautista Barros Schelotto igualó para el Lobo a los 32 y Nazareno Colombo convirtió el gol del triunfo durante el segundo tiempo.
El comienzo de Racing
La Academia salió con presión alta y movilidad en ataque ante la ausencia de Adrián “Maravilla” Martínez. Santiago Solari y Tomás Conechny alternaron posiciones, mientras Miljevic tuvo libertad para manejar las principales acciones ofensivas.
El primer gol nació de una recuperación de Matías Zaracho, quien habilitó a Solari. Tras una disputa dentro del área, la pelota quedó en la medialuna y Miljevic sacó un remate ajustado para vencer a Nelson Insfrán.
La reacción de Gimnasia
Racing tuvo oportunidades para ampliar la diferencia, pero Gimnasia aprovechó una pelota detenida para llegar al empate. Ignacio Fernández ejecutó rápido, Pedro Silva Torrejón avanzó por izquierda y lanzó un centro que Barros Schelotto empujó en el segundo palo.
Antes del descanso, el árbitro Nicolás Ramírez sancionó una mano de Gonzalo Escudero dentro del área. Marcelo Torres ejecutó el penal al centro y Cambeses contuvo el remate. El delantero visitante se lesionó durante la jugada y fue reemplazado.
Colombo marcó la diferencia
El segundo tiempo comenzó con menos espacios y Racing debió trabajar para recuperar el dominio. Solari estuvo cerca con un disparo cruzado y Vojvoda recurrió a Ulises Ortegoza para darle mayor movilidad al mediocampo.
A los 24 minutos del complemento, Miljevic ejecutó un córner al punto del penal y Colombo ganó en el juego aéreo para marcar el 2-1 con un cabezazo.
Cambeses sostuvo el triunfo
Gimnasia buscó nuevamente el empate y tuvo una ocasión clara a través de Agustín Auzmendi, quien giró dentro del área y sacó un remate contra uno de los palos. Cambeses respondió con una atajada que mantuvo la ventaja.
El conjunto platense también reclamó otro penal por un cruce de Santiago Sosa sobre Auzmendi. El árbitro revisó la acción en el VAR y mantuvo su decisión inicial, por lo que Racing conservó el resultado hasta el final.