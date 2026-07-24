#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Torneo Clausura

Racing venció a Gimnasia en el debut de Vojvoda con Miljevic y Cambeses como figuras

La Academia se impuso 2-1 en Avellaneda por la primera fecha del Clausura. Miljevic abrió el marcador, Colombo convirtió el segundo y Cambeses atajó un penal.

Matko Miljevic abrió el marcador y asistió a Nazareno Colombo para el segundo gol.Matko Miljevic abrió el marcador y asistió a Nazareno Colombo para el segundo gol.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Racing derrotó 2-1 a Gimnasia y Esgrima La Plata este viernes en Avellaneda, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El equipo de Juan Pablo Vojvoda comenzó su ciclo con un triunfo sostenido por la actuación de Matko Miljevic y Facundo Cambeses.

Miljevic abrió el marcador a los seis minutos, Bautista Barros Schelotto igualó para el Lobo a los 32 y Nazareno Colombo convirtió el gol del triunfo durante el segundo tiempo.

El comienzo de Racing

La Academia salió con presión alta y movilidad en ataque ante la ausencia de Adrián “Maravilla” Martínez. Santiago Solari y Tomás Conechny alternaron posiciones, mientras Miljevic tuvo libertad para manejar las principales acciones ofensivas.

El primer gol nació de una recuperación de Matías Zaracho, quien habilitó a Solari. Tras una disputa dentro del área, la pelota quedó en la medialuna y Miljevic sacó un remate ajustado para vencer a Nelson Insfrán.

La reacción de Gimnasia

Racing tuvo oportunidades para ampliar la diferencia, pero Gimnasia aprovechó una pelota detenida para llegar al empate. Ignacio Fernández ejecutó rápido, Pedro Silva Torrejón avanzó por izquierda y lanzó un centro que Barros Schelotto empujó en el segundo palo.

Antes del descanso, el árbitro Nicolás Ramírez sancionó una mano de Gonzalo Escudero dentro del área. Marcelo Torres ejecutó el penal al centro y Cambeses contuvo el remate. El delantero visitante se lesionó durante la jugada y fue reemplazado.

Colombo marcó la diferencia

El segundo tiempo comenzó con menos espacios y Racing debió trabajar para recuperar el dominio. Solari estuvo cerca con un disparo cruzado y Vojvoda recurrió a Ulises Ortegoza para darle mayor movilidad al mediocampo.

A los 24 minutos del complemento, Miljevic ejecutó un córner al punto del penal y Colombo ganó en el juego aéreo para marcar el 2-1 con un cabezazo.

Cambeses sostuvo el triunfo

Gimnasia buscó nuevamente el empate y tuvo una ocasión clara a través de Agustín Auzmendi, quien giró dentro del área y sacó un remate contra uno de los palos. Cambeses respondió con una atajada que mantuvo la ventaja.

El conjunto platense también reclamó otro penal por un cruce de Santiago Sosa sobre Auzmendi. El árbitro revisó la acción en el VAR y mantuvo su decisión inicial, por lo que Racing conservó el resultado hasta el final.

Así quedó la tabla del Torneo Clausura

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Racing
Gimnasia de La Plata
Liga Profesional de Fútbol de AFA
VAR

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro