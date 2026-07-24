Gimnasia de Mendoza derrotó este viernes por 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la primera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.
Gimnasia de Mendoza venció a Central Córdoba con un gol de Alan Módica
El conjunto mendocino se impuso por 1-0 en el estadio Víctor Legrotaglie, por la primera fecha de la Zona A. Alan Módica marcó el único gol del encuentro.
El único gol del partido disputado en el estadio Víctor Legrotaglie fue convertido por Alan Módica, a los 21 minutos del segundo tiempo.
Un primer tiempo parejo
Central Córdoba generó la primera situación clara a los ocho minutos. Michael Santos recibió cerca del área chica y remató de primera con la pierna derecha, pero la pelota salió por encima del travesaño.
El local respondió a los 22 minutos con un disparo lejano de Fermín Antonini, que el arquero Alan Aguerre desvió junto a su palo derecho. Poco después, Matías Vera capturó un rebote y remató cerca del primer palo.
El gol de Módica
En el inicio del complemento, Ezequiel Naya estuvo cerca de abrir el marcador para Gimnasia. El delantero recibió sobre la derecha del área y sacó un remate que golpeó en el travesaño.
A los 21 minutos llegó el 1-0. Luciano Cingolani avanzó por el sector izquierdo y envió un centro al primer palo, donde Módica anticipó a la defensa y marcó de cabeza.
Gimnasia sostuvo la ventaja
El equipo dirigido por Darío Franco tuvo una última oportunidad para ampliar el resultado durante el tiempo agregado. Valentino Simoni quedó mano a mano con Aguerre, pero definió desviado.
Con este triunfo, Gimnasia alcanzó los 22 puntos en la tabla anual y quedó en el 15° puesto, a cuatro unidades de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Central Córdoba permanece 25°, con 16 puntos.
Los próximos partidos
En la segunda fecha, Gimnasia de Mendoza visitará a San Lorenzo el martes 28 de julio, desde las 19.
Central Córdoba, por su parte, recibirá a Atlético Tucumán el jueves 30, a partir de las 21.15.