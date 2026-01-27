Tenis

Gauff quedó afuera del Australian Open en 59 minutos, rompió la raqueta y explicó por qué lo hizo

Coco Gauff perdió 6-1 y 6-2 ante Elina Svitolina en cuartos del Abierto de Australia y, tras destrozar su raqueta, dijo que ese desahogo le sirve para no volcar la frustración sobre su equipo.