Liga Profesional

Gimnasia derrotó a Aldosivi y se acerca a la punta de la zona B del Torneo Apertura

El “Lobo” es tercero en el grupo, con seis unidades. En la próxima fecha, el equipo platense visitará a Barracas Central, el lunes 9 de febrero a partir de las 17, mientras que los dirigidos por Guillermo Farré recibirán a Rosario Central el sábado 7, a las 17.