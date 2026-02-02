Tragedia vial

Quién era Emanuel Leguizamón, el árbitro de AFA que murió en un choque en Santa Cruz

Emanuel Leguizamón, árbitro pampeano de 24 años, murió este lunes en un accidente vial en Santa Cruz. Era profesional de AFA desde 2024 y venía de cumplir una designación en el Torneo Regional Federal Amateur.