La muerte de Emanuel Leguizamón, árbitro de 24 años oriundo de La Pampa, ocurrió este lunes en la provincia de Santa Cruz tras un grave accidente vial. El juez se encontraba en tránsito por la Patagonia en el marco de una designación arbitral, según se informó en su entorno deportivo.
Leguizamón había obtenido el título de árbitro profesional de la Asociación del Fútbol Argentino hace poco más de un año. Su formación se desarrolló en la Escuela de Árbitros de la Liga Cultural, con base en Santa Rosa, desde donde inició su camino en el referato.
De la Liga Cultural a la estructura de AFA
Su vínculo con el arbitraje comenzó a los 18 años y se consolidó en la Liga Cultural de Santa Rosa, donde sumó experiencia en competencias locales antes de avanzar en categorías. En redes sociales había celebrado su ingreso al escalafón profesional y había expresado como objetivo dirigir a nivel internacional.
En el ambiente del fútbol pampeano era identificado por un perfil de trabajo sobrio dentro del campo de juego. Ese recorrido lo llevó a participar en partidos exigentes del Torneo Regional Federal Amateur, una de las competencias con mayor logística para árbitros del interior.
La última designación y el accidente
Según trascendió, Leguizamón se desempeñó como cuarto árbitro en el cruce de ida entre Boxing Club y La Amistad, en Río Gallegos. Horas después, se produjo el siniestro que terminó con su fallecimiento.
El accidente ocurrió en el kilómetro 1860 de la Ruta Nacional 3, cuando regresaba hacia Santa Rosa. La muerte del árbitro generó impacto en el arbitraje pampeano y en el circuito regional, donde había empezado a ganar continuidad en designaciones oficiales.
Quién era Emanuel Leguizamón, el árbitro de AFA que murió en un choque en Santa Cruz
Dolor en el arbitraje del interior
La trayectoria de Leguizamón reflejaba el recorrido habitual de muchos árbitros del interior: traslados extensos para cumplir con compromisos en distintas provincias y la necesidad de sostener continuidad para ascender. Su proyección quedará registrada en su paso por ligas y torneos federales.
Las autoridades deportivas vinculadas a su formación y a las competencias en las que participaba quedaron a la espera de definiciones sobre el procedimiento posterior al hecho y la continuidad de las designaciones previstas para la jornada.