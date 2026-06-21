Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia volvió a escribir una página dorada en su historia. El conjunto chubutense derrotó este sábado 68-56 a Quimsa de Santiago del Estero en el estadio Socios Fundadores y se consagró campeón de la Liga Nacional de Básquetbol tras dos décadas de espera.
Gimnasia de Comodoro volvió a tocar la gloria y se consagró campeón tras 20 años
El conjunto patagónico derrotó 68-56 a Quimsa en el sexto juego de la final, cerró la serie 4-2 y conquistó el segundo título de Liga Nacional de su historia.
Con este triunfo, el Verde cerró la serie final por 4-2 y obtuvo el segundo título de su historia en la máxima categoría del básquet argentino, luego del conseguido en la temporada 2005/06.
Un cierre a la altura del campeón
El equipo dirigido por Pablo Favarel llegó al sexto partido con la necesidad de aprovechar una nueva oportunidad luego de haber desperdiciado dos chances previas para liquidar la serie.
El arranque fue complicado. Gimnasia falló sus primeros siete lanzamientos de campo y recién logró anotar tras más de cuatro minutos de juego. Sin embargo, encontró respuestas inmediatas en Sebastián Carrasco, quien lideró una reacción que permitió cerrar el primer cuarto arriba por 18-10.
Quimsa reaccionó en el segundo período y logró pasar al frente gracias al aporte de Tyren Johnson y Matías Solanas. No obstante, el conjunto patagónico respondió con un parcial de 7-0 en los minutos finales para irse al descanso con ventaja de 38-31.
Defensa, carácter y una figura determinante
Durante el tercer cuarto, Gimnasia sostuvo el dominio del marcador gracias a una sólida tarea defensiva encabezada por Bryan Carabalí y al empuje de un estadio colmado que acompañó cada posesión.
La máxima diferencia llegó a ser de 11 puntos, aunque Quimsa nunca se dio por vencido y volvió a ponerse en partido durante el último segmento.
Con Brandon Robinson encendido, los santiagueños redujeron la distancia a apenas tres puntos cuando restaban tres minutos para el cierre. Sin embargo, algunas pérdidas decisivas y la eficacia del local en los momentos determinantes terminaron inclinando definitivamente el encuentro.
Carrasco, el MVP de la consagración
El gran protagonista de la noche fue el chileno Sebastián Carrasco. El base anotó 19 puntos, fue el máximo goleador del partido y recibió el premio al Jugador Más Valioso de las Finales.
"Esto es una locura. No lo puedo creer. Nunca pensé que iba a pasar algo así", expresó emocionado tras la consagración.
También Emiliano Toretta destacó la fortaleza del grupo durante toda la temporada. El armador aseguró que con el correr de los meses el plantel comenzó a convencerse de que podía pelear por el título y terminó demostrando su superioridad ante uno de los equipos más fuertes de la competencia.
Gimnasia había llegado a esta instancia luego de finalizar segundo en la fase regular y eliminar en los playoffs a Independiente de Oliva y Ferro Carril Oeste.