Gimnasia y Esgrima La Plata presentó una demanda formal ante la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) contra Argentinos Juniors para reclamar una deuda de 2,6 millones de dólares por el pase del mediocampista Alan Lescano. El reclamo judicial profundiza la delicada crisis económica e institucional que atraviesa el club de La Paternal.
Gimnasia demandó a Argentinos Juniors por 2,6 millones de dólares por Alan Lescano
El club platense recurrió a la Cámara Nacional de Resolución de Disputas tras la venta del volante a Vasco da Gama, que anuló los cheques diferidos y exigió el pago total en cinco días. El conflicto agrava el crítico presente institucional de la entidad de La Paternal, que arrastra inhibiciones y atrasos salariales con su plantel profesional.
El litigio se originó por el pago del segundo 50% de la ficha del futbolista, operación acordada poco antes de su transferencia al fútbol brasileño por un valor inicial de 1.916.000 dólares. Ese monto se había pactado en ocho cuotas mensuales y consecutivas de 239.500 dólares cada una, con vencimientos fijados entre el 15 de septiembre de 2026 y el 15 de julio de 2027, respaldadas mediante cheques de pago diferido en pesos.
Sin embargo, el traspaso de Lescano a Vasco da Gama alteró las condiciones del acuerdo. La dirigencia del "Lobo" ejecutó un inciso del contrato original que establecía que, ante una venta del jugador a un tercer club durante el proceso de financiación, el saldo pendiente debía cancelarse en su totalidad en un plazo máximo de cinco días. Como consecuencia, los cheques diferidos perdieron validez y, al no recibir la transferencia dentro del tiempo estipulado, la institución platense avanzó por la vía legal en la AFA a la espera de un fallo favorable.
A la cifra original adeudada se le sumaron penalidades por mora, el porcentaje correspondiente a la plusvalía acordada y una cláusula compensatoria de 400 mil dólares prevista ante eventuales retrasos en el cumplimiento de los pagos.
El reclamo llega en un momento sumamente complejo para Argentinos Juniors. La institución se encuentra inhibida para incorporar futbolistas durante los próximos tres mercados de pases —aunque su presidente, Cristian Malaspina, sostiene que la deuda que originó dicha sanción ya fue saldada— y arrastra un atraso salarial de dos meses con su plantel profesional, situación que llevó a los jugadores a evaluar una medida de fuerza en la semana previa al duelo de octavos de final del Torneo Clausura 2026 frente a Independiente.