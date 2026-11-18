Crisis económica y conflicto en AFA

Gimnasia demandó a Argentinos Juniors por 2,6 millones de dólares por Alan Lescano

El club platense recurrió a la Cámara Nacional de Resolución de Disputas tras la venta del volante a Vasco da Gama, que anuló los cheques diferidos y exigió el pago total en cinco días. El conflicto agrava el crítico presente institucional de la entidad de La Paternal, que arrastra inhibiciones y atrasos salariales con su plantel profesional.