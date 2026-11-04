En el marco de la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Gimnasia y Esgrima La Plata recibirá este jueves desde las 19:15 a Belgrano de Córdoba en el estadio Juan Carmelo Zerillo. Con el boleto asegurado tanto para los playoffs como para la próxima edición de la Copa Sudamericana, el conjunto albiazul afrontará el compromiso con variantes estratégicas implementadas por su director técnico, Ariel Pereyra.
Gimnasia recibe a Belgrano en el Bosque con la mente en los octavos de final
El Lobo, ya clasificado a la fase final y a la Copa Sudamericana, preservará futbolistas ante el Pirata, que desembarca en La Plata golpeado por la tabla y necesitado de una victoria para asegurar la localía en el primer cruce eliminatorio.
De cara al duelo ante el último campeón del fútbol argentino, el entrenador del Tripero dispondrá tres modificaciones en la formación titular respecto al último encuentro. La primera variante será de carácter obligado debido a la expulsión de Alexis Steimbach frente a Estudiantes de Río Cuarto; en su reemplazo ingresará Pablo Aguiar, quien si bien se desempeña habitualmente como volante central, ha sido probado en esa posición por la banda desde la última pretemporada.
Asimismo, Pereyra optó por preservar a dos piezas fundamentales del andamiaje titular de cara a los cruces de eliminación directa. Ignacio Fernández no sumará minutos al encontrarse al límite con cuatro amonestaciones acumuladas, cediendo su lugar a Nicolás Barros Schelotto para evitar una eventual suspensión por quinta amarilla. En la zona defensiva, Pedro Silva Torrejón descansará a raíz de una sobrecarga muscular en el isquiotibial, lo que propiciará el retorno a la titularidad de Matías Melluso.
Por el lado de la visita, el panorama se presenta con mayor exigencia matemática. Belgrano, bajo la conducción técnica de Ricardo Zielinski, marcha en la quinta colocación de la Zona B con 23 puntos (+3 de diferencia de gol) y ya ostenta la clasificación a octavos. Sin embargo, el elenco cordobés necesita sumar en La Plata para aspirar al cuarto puesto —que ostenta River con la misma cantidad de puntos pero mejor diferencia de gol (+5)— y así obtener el beneficio de disputar el primer cruce eliminatorio en condición de local.
El Pirata no puede relajarse en el Bosque, ya que una derrota combinada con otros marcadores de la jornada podría desplazarlo hasta el octavo lugar de la tabla, considerando la cercanía de competidores como Barracas Central (23 puntos), Independiente Rivadavia (22) y Sarmiento (21).
Síntesis y formaciones
Gimnasia y Esgrima La Plata: Harlen Castillo; Pablo Aguiar, Germán Conti, Enzo Martínez y Matías Melluso; Nicolás Barros Schelotto, Mateo Seoane, Ignacio Miramón y Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.
Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón o Benítez, Leonardo Morales, Lisandro López y Adrián Spörle; Adrián Sánchez y Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán y Franco Vázquez; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Árbitro: Luis Lobo Medina.
Hora: 19:15.
Estadio: Juan Carmelo Zerillo (La Plata).