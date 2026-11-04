Liga Profesional

Gimnasia recibe a Belgrano en el Bosque con la mente en los octavos de final

El Lobo, ya clasificado a la fase final y a la Copa Sudamericana, preservará futbolistas ante el Pirata, que desembarca en La Plata golpeado por la tabla y necesitado de una victoria para asegurar la localía en el primer cruce eliminatorio.