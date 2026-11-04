Liga Profesional

River visita a Aldosivi golpeado por las bajas y con la obligación de asegurar la localía en octavos

Tras la derrota en el Superclásico, el equipo de Leonardo Ponzio jugará en Mar del Plata este jueves a las 15. Con varias ausencias por sanciones y lesiones, el Millonario buscará terminar en el cuarto puesto de la Zona B ante un Tiburón ya descendido.