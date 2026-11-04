En el marco de la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Profesional, River Plate visitará este jueves desde las 15 a Aldosivi en el estadio José María Minella de Mar del Plata. El conjunto de Núñez saldrá al campo de juego con la misión de revertir la pálida imagen dejada en la caída frente a Boca en la Bombonera y asegurar el cuarto lugar del Grupo B, colocación clave para disputar el cruce de octavos de final en condición de local.
River visita a Aldosivi golpeado por las bajas y con la obligación de asegurar la localía en octavos
Tras la derrota en el Superclásico, el equipo de Leonardo Ponzio jugará en Mar del Plata este jueves a las 15. Con varias ausencias por sanciones y lesiones, el Millonario buscará terminar en el cuarto puesto de la Zona B ante un Tiburón ya descendido.
El armado de la nómina de convocados por parte de Leonardo Ponzio quedó fuertemente condicionado por un ajustado panorama disciplinario y físico. En el plano de las suspensiones, Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta quedaron descartados tras haber sido expulsados en el clásico. En el caso del lateral derecho, la dureza de la falta cometida hace prever una sanción de dos a tres jornadas por parte del Tribunal de Disciplina de la AFA.
A las bajas por sanción se le suman inconvenientes médicos de consideración: Juan Cruz Meza sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho y estará cerca de tres semanas inactivo. En tanto, Aníbal Moreno quedó al margen por una reincidencia en sus molestias lumbares, al tiempo que Fausto Vera continúa en la etapa final de rehabilitación de una dolencia muscular similar a la de Meza.
Frente a esta coyuntura, la lista millonaria registró la inclusión de los juveniles Felipe Esquivel y Elías Núñez, quienes aguardan en el banco de suplentes la posibilidad de realizar su debut oficial en Primera División. Ambos futbolistas vienen de ser promovidos tras su paso por las categorías formativas bajo la tutela de Pichi Escudero, actual integrante del cuerpo técnico de Ponzio. Asimismo, el juvenil Santiago Espíndola permanece concentrado entre las alternativas de recambio.
En el banco de enfrente, Aldosivi transita el cierre de un certamen sumamente complejo. Ubicado en la penúltima colocación de la Zona B y con el descenso consumado a la Primera Nacional, el equipo dirigido por Javier Sanguinetti intentará cerrar su etapa en la elite con una victoria ante su público. El cuadro marplatense guarda como antecedente el triunfo 3-1 obtenido ante River en este mismo semestre por la Copa Argentina, resultado que marcó el tramo final del ciclo de Eduardo Coudet.
Sintesis y formaciones
Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Nicolás Gaitán, Lucas Castro, Juan Dadín; Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.
River Plate: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.
Árbitro: Brian Ferreyra.
Hora: 15:00.
Estadio: José María Minella (Mar del Plata).