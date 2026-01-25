Handball continental

Superclásico con final cerrado: Argentina derrotó a Brasil y se quedó con el título Sur-Centro

Argentina superó 26-25 a Brasil en Asunción y se consagró campeona del Campeonato Sur-Centro de handball. El equipo de Rodolfo Jung cortó la racha de dos títulos seguidos del rival y celebró con Nicolás Bono como MVP y goleador de la final.