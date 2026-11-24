El golf de primer nivel nacional volverá a tener cita en la región los próximos 4, 5 y 6 de diciembre, cuando el Club Atlético Estudiantes de Paraná sea sede del Segundo Encuentro del Pro-Am Centro. El certamen propone un formato que combina la exigencia deportiva con el intercambio social, permitiendo a jugadores aficionados compartir recorridos junto a destacadas figuras del circuito argentino.
El Pro-Am Centro desembarca en Paraná con figuras del ranking nacional
La segunda edición del certamen se disputará del 4 al 6 de diciembre en el Club Atlético Estudiantes. Reunirá a los 18 mejores profesionales del país —entre ellos Mauro Báez y Sebastián Fernández— junto a jugadores aficionados durante tres jornadas de competencia y camaradería.
La convocatoria contará con la presencia de nombres de jerarquía dentro de la disciplina, encabezados por el misionero Mauro Báez —número uno del ranking 2025— y el experimentado Sebastián Fernández, histórico referente del golf nacional. Desde la organización destacaron que el predio de aproximadamente 44 hectáreas y 18 hoyos de la entidad paranaense se encuentra en “condiciones óptimas” para albergar el torneo.
Marcelo Mestre, uno de los organizadores del evento, explicó el origen y la consolidación de la iniciativa en la región: "Surgió esta posibilidad de hacer un formato Pro-Am, por eso el nombre del evento. Lo hicimos en Santa Fe, en El Paso, a fines de mayo, y esta es la segunda edición que se hace en Paraná".
Respecto de la modalidad de disputa, Mestre detalló que el torneo convocará a una elite del circuito local: "Son los 18 mejores profesionales de Argentina que vienen y juegan tres días: dos en conjunto con los aficionados que son invitados, sponsors y líderes de la región. Comparten dos días de evento y el tercer día, el domingo, juegan por la bolsa los profesionales solamente".
Asimismo, el organizador resaltó el atractivo técnico del escenario elegido y la expectativa que genera el regreso de los referentes del circuito a la capital entrerriana: "Son tres días de disfrute en lugares muy lindos. Sabemos que las canchas de golf son fantásticas. En particular la de Estudiantes es muy difícil, es una cancha reconocida a nivel nacional. Para los profesionales también es especial porque hace mucho que no vienen a jugarla".
Por su parte, Fernando Amut, también integrante de la organización, subrayó el impacto que genera la experiencia entre los participantes amateurs y el público corporativo que acompaña la propuesta: "Nos dimos cuenta cuando hicimos el primer Pro-Am que el valor es muy significativo. A los clientes no solamente les encanta jugar, sino que imaginate lo que es hacerlo junto con los profesionales: es un momento único".
Finalmente, Amut remarcó el vínculo institucional y comercial que promueve la realización del encuentro en la ciudad: "Es importante que la gente de Paraná pueda conocer nuestros productos y que, en base a eso, luego puedan acercarse a nuestras oficinas y poder dialogar del tema".