Golf - Torneo regional en Entre Ríos

El Pro-Am Centro desembarca en Paraná con figuras del ranking nacional

La segunda edición del certamen se disputará del 4 al 6 de diciembre en el Club Atlético Estudiantes. Reunirá a los 18 mejores profesionales del país —entre ellos Mauro Báez y Sebastián Fernández— junto a jugadores aficionados durante tres jornadas de competencia y camaradería.