El Turismo Carretera calienta motores en San Nicolás

Con la presencia de los principales pilotos, autoridades locales y de la ACTC, quedó oficialmente lanzado el Gran Premio Lüsqtoff del Turismo Carretera, que se disputará este domingo desde las 13.30 en el Autódromo San Nicolás Ciudad.
El TC presentó su 12ª fecha, válida por la Copa de Oro RUS 2025. Con Fontana, Santero, Lambiris y Castellano presentes, la ciudad vive la previa de un fin de semana cargado de adrenalina y velocidad.
San Nicolás volvió a vestirse de fiesta con la presentación oficial de la 12° fecha del campeonato del Turismo Carretera, válida por el segundo capítulo de la Copa de Oro RUS 2025. El evento tuvo lugar este viernes por la tarde en la Costanera Alta, donde una gran cantidad de fanáticos disfrutó del contacto directo con sus ídolos.
Entre los pilotos presentes estuvieron Norberto Fontana, Julián Santero, Mauricio Lambiris, Jonatan Castellano y Juan Ignacio Maceira, quienes compartieron la expectativa de cara a una carrera clave en el tramo decisivo de la temporada.
Previo a la conferencia, la ciudad vivió un espectáculo único: el Toyota Camry de Diego Azar y el Chevrolet Camaro de Luis José Di Palma recorrieron las calles nicoleñas en una caravana que unió la Avenida Savio con la Costanera Alta, pasando por el emblemático monumento a la Familia Metalúrgica.
El Gerente General de la ACTC, Fernando Miori, encabezó la presentación junto al intendente Santiago Passaglia y Federico Yansen, gerente de Marketing y Comunicación de Lüsqtoff.
Durante su intervención, Miori destacó la importancia del circuito nicoleño:
“San Nicolás es un clásico. Cobijó al Turismo Carretera en la pandemia y fue parte de la vuelta del automovilismo. Nos reciben siempre de la mejor manera, y este es un escenario fundamental para la Copa de Oro. Además, el apoyo del municipio es clave para que eventos de esta magnitud se desarrollen con éxito”, afirmó.
La actividad oficial comenzará este sábado a las 9:25 con el primer entrenamiento del TC Pista, mientras que el Turismo Carretera saldrá a pista desde las 11:05. La final del domingo se correrá a partir de las 13:30.
Entre los protagonistas del fin de semana, el piloto Diego Azar (Toyota Camry) reflexionó sobre su primer año en la categoría, marcado por abandonos y resultados irregulares.
“El balance no es bueno. Diría pésimo, pero es parte del automovilismo. Hay que trabajar para doblegar los problemas y salir adelante. Tuvimos altibajos, y la única carrera en la que pude ser protagonista fue en San Juan, pero se rompió la caja cuando estaba para sumar fuerte”, explicó el bonaerense de 30 años.
El piloto de Del Viso aseguró que su objetivo en las últimas fechas es mejorar el rendimiento del auto y preparar la base para la próxima temporada:
“Queremos terminar lo más adelante posible y dejar el Camry competitivo para el año que viene, cuando ‘Juanto’ Catalán Magni lo maneje. Este fin de semana estará conmigo en el box para intentar mejorar todo lo que venimos teniendo”.
Con una grilla repleta de figuras y el público local ansioso por vivir un nuevo espectáculo en el moderno Autódromo San Nicolás Ciudad, el GP Lüsqtoff promete emociones fuertes. La ciudad vuelve a ser protagonista de una de las categorías más emblemáticas del país, reafirmando su lugar como una plaza clave del automovilismo nacional.
