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Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
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Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 este viernes 12 de junio

Canadá y Bosnia abrirán la actividad del viernes en Toronto, mientras que Estados Unidos enfrentará a Paraguay en Los Ángeles. Mirá la guía de canales, los estadios y los antecedentes de cada selección.

Horarios y TV de la cita mundialista.Horarios y TV de la cita mundialista.
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La Copa del Mundo 2026 tendrá una jornada especial este viernes 12 de junio, con los estrenos oficiales de Canadá y Estados Unidos como anfitriones del certamen. Después del partido inaugural del jueves en México, el Mundial continuará con dos encuentros correspondientes a la primera fecha de la fase de grupos.

Horarios y TV: Mundial 2026
HoraPartidoTV
16:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsTelefeDisney+
23:00Grupo A
Corea del SurCorea del Sur
VS
Rep. ChecaRep. Checa
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
DSports
22:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
VS
ParaguayParaguay
DSportsTelefeTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
CatarCatar
VS
SuizaSuiza
DSports
19:00Grupo C
BrasilBrasil
VS
MarruecosMarruecos
DSportsTelefeDisney+
22:00Grupo C
HaitíHaití
VS
EscociaEscocia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
01:00Grupo D
AustraliaAustralia
VS
TurquíaTurquía
DSportsTyC Sports
14:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
CurazaoCurazao
DSports
17:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
JapónJapón
DSportsTelefeTyC Sports
20:00Grupo E
Costa de MarfilCosta de Marfil
VS
EcuadorEcuador
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
23:00Grupo F
SueciaSuecia
VS
TúnezTúnez
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
VS
Cabo VerdeCabo Verde
DSports
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
VS
EgiptoEgipto
DSportsTyC Sports
19:00Grupo H
Arabia SauditaArabia Saudita
VS
UruguayUruguay
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
22:00Grupo G
IránIrán
VS
Nueva ZelandaNueva Zelanda
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo I
FranciaFrancia
VS
SenegalSenegal
DSports
19:00Grupo I
IrakIrak
VS
NoruegaNoruega
DSportsTyC Sports
22:00Grupo J
ArgentinaArgentina
VS
ArgeliaArgelia
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
02:00*Grupo J
AustriaAustria
VS
JordaniaJordania
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
01:00Grupo J
AustriaAustria
VS
JordaniaJordania
DSportsTyC Sports
14:00Grupo K
PortugalPortugal
VS
RD CongoRD Congo
DSports
17:00Grupo L
InglaterraInglaterra
VS
CroaciaCroacia
DSportsTelefeTyC Sports
20:00Grupo L
GhanaGhana
VS
PanamáPanamá
DSportsTyC Sports
23:00Grupo K
UzbekistánUzbekistán
VS
ColombiaColombia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
13:00Grupo A
Rep. ChecaRep. Checa
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsTyC Sports
16:00Grupo B
SuizaSuiza
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
DSportsTelefeDisney+
19:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
CatarCatar
DSports
22:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
Corea del SurCorea del Sur
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
VS
AustraliaAustralia
DSportsTyC Sports
19:00Grupo C
EscociaEscocia
VS
MarruecosMarruecos
DSportsTyC Sports
21:30Grupo C
BrasilBrasil
VS
HaitíHaití
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
00:00Grupo D
TurquíaTurquía
VS
ParaguayParaguay
DSportsTyC Sports
14:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
SueciaSuecia
DSportsTyC Sports
17:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
Costa de MarfilCosta de Marfil
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
21:00Grupo E
EcuadorEcuador
VS
CurazaoCurazao
DSports
01:00Grupo F
TúnezTúnez
VS
JapónJapón
DSports
HoraPartidoTV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
VS
Arabia SauditaArabia Saudita
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
VS
IránIrán
DSports
19:00Grupo H
UruguayUruguay
VS
Cabo VerdeCabo Verde
DSportsTelefeDisney+
22:00Grupo G
Nueva ZelandaNueva Zelanda
VS
EgiptoEgipto
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
HoraPartidoTV
14:00Grupo J
ArgentinaArgentina
VS
AustriaAustria
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
18:00Grupo I
FranciaFrancia
VS
IrakIrak
DSports
21:00Grupo I
NoruegaNoruega
VS
SenegalSenegal
DSportsTyC Sports
00:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgeliaArgelia
DSports
HoraPartidoTV
00:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgeliaArgelia
DSports
14:00Grupo K
PortugalPortugal
VS
UzbekistánUzbekistán
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
17:00Grupo L
InglaterraInglaterra
VS
GhanaGhana
DSportsTelefeDisney+
20:00Grupo L
PanamáPanamá
VS
CroaciaCroacia
DSportsTyC Sports
23:00Grupo K
RD CongoRD Congo
VS
ColombiaColombia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
SuizaSuiza
VS
CanadáCanadá
DSportsTyC Sports
16:00Grupo B
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
VS
CatarCatar
DSportsTyC Sports
19:00Grupo C
EscociaEscocia
VS
BrasilBrasil
DSportsTelefeDisney+
19:00Grupo C
MarruecosMarruecos
VS
HaitíHaití
DSportsTyC Sports
22:00Grupo A
Rep. ChecaRep. Checa
VS
MéxicoMéxico
DSportsTyC Sports
22:00Grupo A
SudáfricaSudáfrica
VS
Corea del SurCorea del Sur
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
17:00Grupo E
EcuadorEcuador
VS
AlemaniaAlemania
DSportsTelefeDisney+
17:00Grupo E
CurazaoCurazao
VS
Costa de MarfilCosta de Marfil
DSports
20:00Grupo F
TúnezTúnez
VS
Países BajosPaíses Bajos
DSports
20:00Grupo F
JapónJapón
VS
SueciaSuecia
DSportsTyC Sports
23:00Grupo D
TurquíaTurquía
VS
Estados UnidosEstados Unidos
DSportsTyC Sports
23:00Grupo D
ParaguayParaguay
VS
AustraliaAustralia
DSportsTelefeDisney+
HoraPartidoTV
16:00Grupo I
NoruegaNoruega
VS
FranciaFrancia
DSportsTelefeTyC Sports
16:00Grupo I
SenegalSenegal
VS
IrakIrak
DSports
21:00Grupo H
UruguayUruguay
VS
EspañaEspaña
DSportsTelefeDisney+
21:00Grupo H
Cabo VerdeCabo Verde
VS
Arabia SauditaArabia Saudita
DSports
HoraPartidoTV
00:00Grupo G
Nueva ZelandaNueva Zelanda
VS
BélgicaBélgica
DSports
00:00Grupo G
EgiptoEgipto
VS
IránIrán
DSportsTyC Sports
18:00Grupo L
PanamáPanamá
VS
InglaterraInglaterra
DSports
18:00Grupo L
CroaciaCroacia
VS
GhanaGhana
DSports
20:30Grupo K
ColombiaColombia
VS
PortugalPortugal
DSports
20:30Grupo K
RD CongoRD Congo
VS
UzbekistánUzbekistán
DSportsTyC Sports
23:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgentinaArgentina
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
23:00Grupo J
ArgeliaArgelia
VS
AustriaAustria
DSports

El cronograma será el siguiente:

16.00: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (DSports)

22.00: Estados Unidos vs. Paraguay (DSports, TyC Sports y Disney+)

Los encuentros se disputarán en dos de las sedes más importantes del torneo, con estadios modernos y ciudades que esperan recibir a cientos de miles de visitantes durante la competencia.

Upgrades to Toronto's soccer stadium are unveiled ahead of the FIFA 2026 World Cup in Toronto, Ontario, Canada March 24, 2026. REUTERS/Kyaw Soe OoToronto, una de las sedes. Reuters.

Toronto y Los Ángeles, dos escenarios de primer nivel

El primer partido del día tendrá lugar en el Toronto Stadium, ubicado en la ciudad más poblada de Canadá y uno de los principales centros económicos de América del Norte.

Toronto, con más de seis millones de habitantes en su área metropolitana, será una de las grandes protagonistas del Mundial y albergará varios encuentros de la fase de grupos. El estadio fue acondicionado especialmente para la Copa del Mundo y tendrá capacidad superior a los 45 mil espectadores.

Mirá tambiénHorarios y TV: partido por partido, qué canales transmiten el Mundial 2026

Por la noche, toda la atención se trasladará a Los Ángeles, una de las ciudades más emblemáticas del deporte mundial. Allí se disputará el encuentro entre Estados Unidos y Paraguay en el moderno SoFi Stadium, denominado oficialmente "Los Angeles Stadium" durante el torneo.

El escenario, inaugurado en 2020, cuenta con capacidad cercana a los 70 mil espectadores y es considerado uno de los estadios más tecnológicos del planeta.

La FIFA dispuso además ceremonias especiales en Toronto y Los Ángeles para acompañar el estreno de los seleccionados anfitriones, en una edición histórica que contará con 48 equipos y 104 partidos.

Horarios y TV para la cita mundialistas.Horarios y TV para la cita mundialistas.

Cómo llegan las cuatro selecciones

Canadá afrontará su debut con la ilusión de aprovechar la localía y confirmar el crecimiento que mostró en los últimos años dentro de la Concacaf. Con una generación liderada por futbolistas que actúan en las principales ligas europeas, el conjunto norteamericano buscará comenzar con una victoria ante Bosnia y Herzegovina.

Bosnia regresa a una Copa del Mundo con un plantel que combina experiencia y renovación. La selección europea intentará transformarse en una de las sorpresas del Grupo B y sumar puntos importantes desde el arranque.

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Estados Unidos, dirigido por Mauricio Pochettino, llega con grandes expectativas. El combinado local cerró su preparación con resultados positivos y apostará por figuras como Christian Pulisic, Weston McKennie y Ricardo Pepi para pelear por ser candidato. Jugar en casa aparece como una ventaja clave para un equipo que intentará protagonizar su mejor actuación mundialista en décadas.

Del otro lado estará Paraguay, una selección que logró regresar al Mundial después de varios años de ausencia y que llega fortalecida tras una sólida clasificación sudamericana. La Albirroja buscará hacerse fuerte desde el orden táctico y la intensidad para comenzar el Grupo D con un resultado positivo frente a uno de los anfitriones.

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