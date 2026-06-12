La Copa del Mundo 2026 tendrá una jornada especial este viernes 12 de junio, con los estrenos oficiales de Canadá y Estados Unidos como anfitriones del certamen. Después del partido inaugural del jueves en México, el Mundial continuará con dos encuentros correspondientes a la primera fecha de la fase de grupos.
Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 este viernes 12 de junio
Canadá y Bosnia abrirán la actividad del viernes en Toronto, mientras que Estados Unidos enfrentará a Paraguay en Los Ángeles. Mirá la guía de canales, los estadios y los antecedentes de cada selección.
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo A
MéxicoVS
Sudáfrica
|23:00Grupo A
Corea del SurVS
Rep. Checa
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
CanadáVS
Bosnia y Herseg.
|22:00Grupo D
Estados UnidosVS
Paraguay
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
CatarVS
Suiza
|19:00Grupo C
BrasilVS
Marruecos
|22:00Grupo C
HaitíVS
Escocia
|Hora
|Partido
|TV
|01:00Grupo D
AustraliaVS
Turquía
|14:00Grupo E
AlemaniaVS
Curazao
|17:00Grupo F
Países BajosVS
Japón
|20:00Grupo E
Costa de MarfilVS
Ecuador
|23:00Grupo F
SueciaVS
Túnez
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo H
EspañaVS
Cabo Verde
|16:00Grupo G
BélgicaVS
Egipto
|19:00Grupo H
Arabia SauditaVS
Uruguay
|22:00Grupo G
IránVS
Nueva Zelanda
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo I
FranciaVS
Senegal
|19:00Grupo I
IrakVS
Noruega
|22:00Grupo J
ArgentinaVS
Argelia
|02:00*Grupo J
AustriaVS
Jordania
|Hora
|Partido
|TV
|01:00Grupo J
AustriaVS
Jordania
|14:00Grupo K
PortugalVS
RD Congo
|17:00Grupo L
InglaterraVS
Croacia
|20:00Grupo L
GhanaVS
Panamá
|23:00Grupo K
UzbekistánVS
Colombia
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo A
Rep. ChecaVS
Sudáfrica
|16:00Grupo B
SuizaVS
Bosnia y Herseg.
|19:00Grupo B
CanadáVS
Catar
|22:00Grupo A
MéxicoVS
Corea del Sur
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo D
Estados UnidosVS
Australia
|19:00Grupo C
EscociaVS
Marruecos
|21:30Grupo C
BrasilVS
Haití
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo D
TurquíaVS
Paraguay
|14:00Grupo F
Países BajosVS
Suecia
|17:00Grupo E
AlemaniaVS
Costa de Marfil
|21:00Grupo E
EcuadorVS
Curazao
|01:00Grupo F
TúnezVS
Japón
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo H
EspañaVS
Arabia Saudita
|16:00Grupo G
BélgicaVS
Irán
|19:00Grupo H
UruguayVS
Cabo Verde
|22:00Grupo G
Nueva ZelandaVS
Egipto
|Hora
|Partido
|TV
|14:00Grupo J
ArgentinaVS
Austria
|18:00Grupo I
FranciaVS
Irak
|21:00Grupo I
NoruegaVS
Senegal
|00:00Grupo J
JordaniaVS
Argelia
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo J
JordaniaVS
Argelia
|14:00Grupo K
PortugalVS
Uzbekistán
|17:00Grupo L
InglaterraVS
Ghana
|20:00Grupo L
PanamáVS
Croacia
|23:00Grupo K
RD CongoVS
Colombia
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
SuizaVS
Canadá
|16:00Grupo B
Bosnia y Herseg.VS
Catar
|19:00Grupo C
EscociaVS
Brasil
|19:00Grupo C
MarruecosVS
Haití
|22:00Grupo A
Rep. ChecaVS
México
|22:00Grupo A
SudáfricaVS
Corea del Sur
|Hora
|Partido
|TV
|17:00Grupo E
EcuadorVS
Alemania
|17:00Grupo E
CurazaoVS
Costa de Marfil
|20:00Grupo F
TúnezVS
Países Bajos
|20:00Grupo F
JapónVS
Suecia
|23:00Grupo D
TurquíaVS
Estados Unidos
|23:00Grupo D
ParaguayVS
Australia
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo I
NoruegaVS
Francia
|16:00Grupo I
SenegalVS
Irak
|21:00Grupo H
UruguayVS
España
|21:00Grupo H
Cabo VerdeVS
Arabia Saudita
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo G
Nueva ZelandaVS
Bélgica
|00:00Grupo G
EgiptoVS
Irán
|18:00Grupo L
PanamáVS
Inglaterra
|18:00Grupo L
CroaciaVS
Ghana
|20:30Grupo K
ColombiaVS
Portugal
|20:30Grupo K
RD CongoVS
Uzbekistán
|23:00Grupo J
JordaniaVS
Argentina
|23:00Grupo J
ArgeliaVS
Austria
El cronograma será el siguiente:
16.00: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (DSports)
22.00: Estados Unidos vs. Paraguay (DSports, TyC Sports y Disney+)
Los encuentros se disputarán en dos de las sedes más importantes del torneo, con estadios modernos y ciudades que esperan recibir a cientos de miles de visitantes durante la competencia.
Toronto y Los Ángeles, dos escenarios de primer nivel
El primer partido del día tendrá lugar en el Toronto Stadium, ubicado en la ciudad más poblada de Canadá y uno de los principales centros económicos de América del Norte.
Toronto, con más de seis millones de habitantes en su área metropolitana, será una de las grandes protagonistas del Mundial y albergará varios encuentros de la fase de grupos. El estadio fue acondicionado especialmente para la Copa del Mundo y tendrá capacidad superior a los 45 mil espectadores.
Por la noche, toda la atención se trasladará a Los Ángeles, una de las ciudades más emblemáticas del deporte mundial. Allí se disputará el encuentro entre Estados Unidos y Paraguay en el moderno SoFi Stadium, denominado oficialmente "Los Angeles Stadium" durante el torneo.
El escenario, inaugurado en 2020, cuenta con capacidad cercana a los 70 mil espectadores y es considerado uno de los estadios más tecnológicos del planeta.
La FIFA dispuso además ceremonias especiales en Toronto y Los Ángeles para acompañar el estreno de los seleccionados anfitriones, en una edición histórica que contará con 48 equipos y 104 partidos.
Cómo llegan las cuatro selecciones
Canadá afrontará su debut con la ilusión de aprovechar la localía y confirmar el crecimiento que mostró en los últimos años dentro de la Concacaf. Con una generación liderada por futbolistas que actúan en las principales ligas europeas, el conjunto norteamericano buscará comenzar con una victoria ante Bosnia y Herzegovina.
Bosnia regresa a una Copa del Mundo con un plantel que combina experiencia y renovación. La selección europea intentará transformarse en una de las sorpresas del Grupo B y sumar puntos importantes desde el arranque.
Estados Unidos, dirigido por Mauricio Pochettino, llega con grandes expectativas. El combinado local cerró su preparación con resultados positivos y apostará por figuras como Christian Pulisic, Weston McKennie y Ricardo Pepi para pelear por ser candidato. Jugar en casa aparece como una ventaja clave para un equipo que intentará protagonizar su mejor actuación mundialista en décadas.
Del otro lado estará Paraguay, una selección que logró regresar al Mundial después de varios años de ausencia y que llega fortalecida tras una sólida clasificación sudamericana. La Albirroja buscará hacerse fuerte desde el orden táctico y la intensidad para comenzar el Grupo D con un resultado positivo frente a uno de los anfitriones.