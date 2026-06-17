El Mundial 2026 continuará este miércoles 17 de junio con una jornada cargada de actividad y cinco encuentros distribuidos entre Estados Unidos, Canadá y México. La agenda tendrá el estreno de varios seleccionados con aspiraciones de avanzar a las rondas decisivas.
Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este miércoles 17 de junio
Inglaterra, Portugal y Colombia harán su presentación en la Copa del Mundo. También jugarán Croacia, Ghana, Panamá y RD Congo. Los estadios y cómo llega cada selección.
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo A
MéxicoVS
Sudáfrica
|23:00Grupo A
Corea del SurVS
Rep. Checa
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
CanadáVS
Bosnia y Herseg.
|22:00Grupo D
Estados UnidosVS
Paraguay
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
CatarVS
Suiza
|19:00Grupo C
BrasilVS
Marruecos
|22:00Grupo C
HaitíVS
Escocia
|Hora
|Partido
|TV
|01:00Grupo D
AustraliaVS
Turquía
|14:00Grupo E
AlemaniaVS
Curazao
|17:00Grupo F
Países BajosVS
Japón
|20:00Grupo E
Costa de MarfilVS
Ecuador
|23:00Grupo F
SueciaVS
Túnez
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo H
EspañaVS
Cabo Verde
|16:00Grupo G
BélgicaVS
Egipto
|19:00Grupo H
Arabia SauditaVS
Uruguay
|22:00Grupo G
IránVS
Nueva Zelanda
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo I
FranciaVS
Senegal
|19:00Grupo I
IrakVS
Noruega
|22:00Grupo J
ArgentinaVS
Argelia
|02:00*Grupo J
AustriaVS
Jordania
|Hora
|Partido
|TV
|01:00Grupo J
AustriaVS
Jordania
|14:00Grupo K
PortugalVS
RD Congo
|17:00Grupo L
InglaterraVS
Croacia
|20:00Grupo L
GhanaVS
Panamá
|23:00Grupo K
UzbekistánVS
Colombia
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo A
Rep. ChecaVS
Sudáfrica
|16:00Grupo B
SuizaVS
Bosnia y Herseg.
|19:00Grupo B
CanadáVS
Catar
|22:00Grupo A
MéxicoVS
Corea del Sur
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo D
Estados UnidosVS
Australia
|19:00Grupo C
EscociaVS
Marruecos
|21:30Grupo C
BrasilVS
Haití
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo D
TurquíaVS
Paraguay
|14:00Grupo F
Países BajosVS
Suecia
|17:00Grupo E
AlemaniaVS
Costa de Marfil
|21:00Grupo E
EcuadorVS
Curazao
|01:00Grupo F
TúnezVS
Japón
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo H
EspañaVS
Arabia Saudita
|16:00Grupo G
BélgicaVS
Irán
|19:00Grupo H
UruguayVS
Cabo Verde
|22:00Grupo G
Nueva ZelandaVS
Egipto
|Hora
|Partido
|TV
|14:00Grupo J
ArgentinaVS
Austria
|18:00Grupo I
FranciaVS
Irak
|21:00Grupo I
NoruegaVS
Senegal
|00:00Grupo J
JordaniaVS
Argelia
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo J
JordaniaVS
Argelia
|14:00Grupo K
PortugalVS
Uzbekistán
|17:00Grupo L
InglaterraVS
Ghana
|20:00Grupo L
PanamáVS
Croacia
|23:00Grupo K
RD CongoVS
Colombia
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
SuizaVS
Canadá
|16:00Grupo B
Bosnia y Herseg.VS
Catar
|19:00Grupo C
EscociaVS
Brasil
|19:00Grupo C
MarruecosVS
Haití
|22:00Grupo A
Rep. ChecaVS
México
|22:00Grupo A
SudáfricaVS
Corea del Sur
|Hora
|Partido
|TV
|17:00Grupo E
EcuadorVS
Alemania
|17:00Grupo E
CurazaoVS
Costa de Marfil
|20:00Grupo F
TúnezVS
Países Bajos
|20:00Grupo F
JapónVS
Suecia
|23:00Grupo D
TurquíaVS
Estados Unidos
|23:00Grupo D
ParaguayVS
Australia
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo I
NoruegaVS
Francia
|16:00Grupo I
SenegalVS
Irak
|21:00Grupo H
UruguayVS
España
|21:00Grupo H
Cabo VerdeVS
Arabia Saudita
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo G
Nueva ZelandaVS
Bélgica
|00:00Grupo G
EgiptoVS
Irán
|18:00Grupo L
PanamáVS
Inglaterra
|18:00Grupo L
CroaciaVS
Ghana
|20:30Grupo K
ColombiaVS
Portugal
|20:30Grupo K
RD CongoVS
Uzbekistán
|23:00Grupo J
JordaniaVS
Argentina
|23:00Grupo J
ArgeliaVS
Austria
Los horarios para Argentina serán los siguientes:
01.00: Austria vs. Jordania (DSports y TyC Sports)
14.00: Portugal vs. RD Congo (DSports)
17.00: Inglaterra vs. Croacia (DSports, TyC Sports y Disney+)
20.00: Ghana vs. Panamá (DSports y TyC Sports)
23.00: Uzbekistán vs. Colombia (DSports y Disney+)
La programación reunirá a equipos europeos, africanos, asiáticos y sudamericanos en una de las primeras fechas con fuerte presencia de candidatos al título.
De San Francisco a Ciudad de México
La actividad comenzará en el Estadio Bahía de San Francisco, ubicado en Santa Clara, California. Allí Austria enfrentará a Jordania en un escenario moderno que será una de las sedes más importantes del torneo organizado por FIFA.
Portugal debutará frente a RD Congo en el Houston Stadium, uno de los recintos más utilizados durante la Copa del Mundo. La ciudad texana recibirá encuentros de fase de grupos y también partidos de eliminación directa.
Más tarde, Inglaterra y Croacia protagonizarán uno de los cruces más atractivos del día en el Dallas Stadium, un estadio con capacidad superior a los 90.000 espectadores y considerado uno de los más imponentes del campeonato.
Ghana y Panamá jugarán en el Toronto Stadium, una de las dos sedes canadienses del Mundial. El cierre estará en el Estadio Ciudad de México, donde Colombia enfrentará a Uzbekistán en uno de los escenarios más emblemáticos de toda la competencia.
Cómo llegan las selecciones
Austria llega respaldada por una generación competitiva y buscará comenzar con una victoria frente a Jordania, una de las selecciones debutantes de esta Copa del Mundo y una de las grandes historias de la clasificación asiática.
Portugal aparece entre los candidatos europeos gracias a un plantel repleto de figuras internacionales. RD Congo intentará transformarse en una de las sorpresas del grupo apoyada en su potencia física y velocidad.
La expectativa estará centrada en Inglaterra y Croacia. Los ingleses llegan como uno de los equipos con mayor profundidad de plantel del torneo, mientras que los croatas intentarán extender una etapa histórica que los mantuvo como protagonistas en los últimos Mundiales.
Ghana buscará recuperar protagonismo internacional frente a Panamá, que vuelve a una Copa del Mundo con una estructura consolidada y experiencia en competencias de la Concacaf.
La jornada se cerrará con Colombia, una de las selecciones sudamericanas que llega en mejor forma. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo mantiene una base sólida encabezada por Luis Díaz y James Rodríguez, con el objetivo de avanzar a las rondas finales. Uzbekistán, en tanto, afrontará el primer Mundial de su historia con la ilusión de dar el golpe.
Con cinco partidos, estadios emblemáticos y el estreno de selecciones de peso como Inglaterra, Portugal y Colombia, el miércoles promete ser una de las jornadas más atractivas del inicio del Mundial 2026.