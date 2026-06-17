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Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
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Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este miércoles 17 de junio

Inglaterra, Portugal y Colombia harán su presentación en la Copa del Mundo. También jugarán Croacia, Ghana, Panamá y RD Congo. Los estadios y cómo llega cada selección.

Horarios y TV de la cita mundialista.Horarios y TV de la cita mundialista.
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El Mundial 2026 continuará este miércoles 17 de junio con una jornada cargada de actividad y cinco encuentros distribuidos entre Estados Unidos, Canadá y México. La agenda tendrá el estreno de varios seleccionados con aspiraciones de avanzar a las rondas decisivas.

Horarios y TV: Mundial 2026
HoraPartidoTV
16:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsTelefeDisney+
23:00Grupo A
Corea del SurCorea del Sur
VS
Rep. ChecaRep. Checa
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
DSports
22:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
VS
ParaguayParaguay
DSportsTelefeTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
CatarCatar
VS
SuizaSuiza
DSports
19:00Grupo C
BrasilBrasil
VS
MarruecosMarruecos
DSportsTelefeDisney+
22:00Grupo C
HaitíHaití
VS
EscociaEscocia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
01:00Grupo D
AustraliaAustralia
VS
TurquíaTurquía
DSportsTyC Sports
14:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
CurazaoCurazao
DSports
17:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
JapónJapón
DSportsTelefeTyC Sports
20:00Grupo E
Costa de MarfilCosta de Marfil
VS
EcuadorEcuador
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
23:00Grupo F
SueciaSuecia
VS
TúnezTúnez
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
VS
Cabo VerdeCabo Verde
DSports
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
VS
EgiptoEgipto
DSportsTyC Sports
19:00Grupo H
Arabia SauditaArabia Saudita
VS
UruguayUruguay
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
22:00Grupo G
IránIrán
VS
Nueva ZelandaNueva Zelanda
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo I
FranciaFrancia
VS
SenegalSenegal
DSports
19:00Grupo I
IrakIrak
VS
NoruegaNoruega
DSportsTyC Sports
22:00Grupo J
ArgentinaArgentina
VS
ArgeliaArgelia
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
02:00*Grupo J
AustriaAustria
VS
JordaniaJordania
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
01:00Grupo J
AustriaAustria
VS
JordaniaJordania
DSportsTyC Sports
14:00Grupo K
PortugalPortugal
VS
RD CongoRD Congo
DSports
17:00Grupo L
InglaterraInglaterra
VS
CroaciaCroacia
DSportsTelefeTyC Sports
20:00Grupo L
GhanaGhana
VS
PanamáPanamá
DSportsTyC Sports
23:00Grupo K
UzbekistánUzbekistán
VS
ColombiaColombia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
13:00Grupo A
Rep. ChecaRep. Checa
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsTyC Sports
16:00Grupo B
SuizaSuiza
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
DSportsTelefeDisney+
19:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
CatarCatar
DSports
22:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
Corea del SurCorea del Sur
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
VS
AustraliaAustralia
DSportsTyC Sports
19:00Grupo C
EscociaEscocia
VS
MarruecosMarruecos
DSportsTyC Sports
21:30Grupo C
BrasilBrasil
VS
HaitíHaití
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
00:00Grupo D
TurquíaTurquía
VS
ParaguayParaguay
DSportsTyC Sports
14:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
SueciaSuecia
DSportsTyC Sports
17:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
Costa de MarfilCosta de Marfil
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
21:00Grupo E
EcuadorEcuador
VS
CurazaoCurazao
DSports
01:00Grupo F
TúnezTúnez
VS
JapónJapón
DSports
HoraPartidoTV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
VS
Arabia SauditaArabia Saudita
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
VS
IránIrán
DSports
19:00Grupo H
UruguayUruguay
VS
Cabo VerdeCabo Verde
DSportsTelefeDisney+
22:00Grupo G
Nueva ZelandaNueva Zelanda
VS
EgiptoEgipto
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
HoraPartidoTV
14:00Grupo J
ArgentinaArgentina
VS
AustriaAustria
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
18:00Grupo I
FranciaFrancia
VS
IrakIrak
DSports
21:00Grupo I
NoruegaNoruega
VS
SenegalSenegal
DSportsTyC Sports
00:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgeliaArgelia
DSports
HoraPartidoTV
00:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgeliaArgelia
DSports
14:00Grupo K
PortugalPortugal
VS
UzbekistánUzbekistán
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
17:00Grupo L
InglaterraInglaterra
VS
GhanaGhana
DSportsTelefeDisney+
20:00Grupo L
PanamáPanamá
VS
CroaciaCroacia
DSportsTyC Sports
23:00Grupo K
RD CongoRD Congo
VS
ColombiaColombia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
SuizaSuiza
VS
CanadáCanadá
DSportsTyC Sports
16:00Grupo B
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
VS
CatarCatar
DSportsTyC Sports
19:00Grupo C
EscociaEscocia
VS
BrasilBrasil
DSportsTelefeDisney+
19:00Grupo C
MarruecosMarruecos
VS
HaitíHaití
DSportsTyC Sports
22:00Grupo A
Rep. ChecaRep. Checa
VS
MéxicoMéxico
DSportsTyC Sports
22:00Grupo A
SudáfricaSudáfrica
VS
Corea del SurCorea del Sur
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
17:00Grupo E
EcuadorEcuador
VS
AlemaniaAlemania
DSportsTelefeDisney+
17:00Grupo E
CurazaoCurazao
VS
Costa de MarfilCosta de Marfil
DSports
20:00Grupo F
TúnezTúnez
VS
Países BajosPaíses Bajos
DSports
20:00Grupo F
JapónJapón
VS
SueciaSuecia
DSportsTyC Sports
23:00Grupo D
TurquíaTurquía
VS
Estados UnidosEstados Unidos
DSportsTyC Sports
23:00Grupo D
ParaguayParaguay
VS
AustraliaAustralia
DSportsTelefeDisney+
HoraPartidoTV
16:00Grupo I
NoruegaNoruega
VS
FranciaFrancia
DSportsTelefeTyC Sports
16:00Grupo I
SenegalSenegal
VS
IrakIrak
DSports
21:00Grupo H
UruguayUruguay
VS
EspañaEspaña
DSportsTelefeDisney+
21:00Grupo H
Cabo VerdeCabo Verde
VS
Arabia SauditaArabia Saudita
DSports
HoraPartidoTV
00:00Grupo G
Nueva ZelandaNueva Zelanda
VS
BélgicaBélgica
DSports
00:00Grupo G
EgiptoEgipto
VS
IránIrán
DSportsTyC Sports
18:00Grupo L
PanamáPanamá
VS
InglaterraInglaterra
DSports
18:00Grupo L
CroaciaCroacia
VS
GhanaGhana
DSports
20:30Grupo K
ColombiaColombia
VS
PortugalPortugal
DSports
20:30Grupo K
RD CongoRD Congo
VS
UzbekistánUzbekistán
DSportsTyC Sports
23:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgentinaArgentina
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
23:00Grupo J
ArgeliaArgelia
VS
AustriaAustria
DSports

Los horarios para Argentina serán los siguientes:

01.00: Austria vs. Jordania (DSports y TyC Sports)

14.00: Portugal vs. RD Congo (DSports)

17.00: Inglaterra vs. Croacia (DSports, TyC Sports y Disney+)

20.00: Ghana vs. Panamá (DSports y TyC Sports)

23.00: Uzbekistán vs. Colombia (DSports y Disney+)

La programación reunirá a equipos europeos, africanos, asiáticos y sudamericanos en una de las primeras fechas con fuerte presencia de candidatos al título.

FILE PHOTO: Nov 22, 2020; Houston, Texas, USA; General view inside NRG Stadium before a game between the Houston Texans and the New England Patriots. Mandatory Credit: Troy Taormina-USA TODAY Sports/File PhotoEl NRG Stadium. Reuters.

De San Francisco a Ciudad de México

La actividad comenzará en el Estadio Bahía de San Francisco, ubicado en Santa Clara, California. Allí Austria enfrentará a Jordania en un escenario moderno que será una de las sedes más importantes del torneo organizado por FIFA.

Portugal debutará frente a RD Congo en el Houston Stadium, uno de los recintos más utilizados durante la Copa del Mundo. La ciudad texana recibirá encuentros de fase de grupos y también partidos de eliminación directa.

Mirá tambiénHorarios y TV: partido por partido, qué canales transmiten el Mundial 2026

Más tarde, Inglaterra y Croacia protagonizarán uno de los cruces más atractivos del día en el Dallas Stadium, un estadio con capacidad superior a los 90.000 espectadores y considerado uno de los más imponentes del campeonato.

Ghana y Panamá jugarán en el Toronto Stadium, una de las dos sedes canadienses del Mundial. El cierre estará en el Estadio Ciudad de México, donde Colombia enfrentará a Uzbekistán en uno de los escenarios más emblemáticos de toda la competencia.

Los canales que pasarán los partidos, en detalle.Los canales que pasarán los partidos, en detalle.

Cómo llegan las selecciones

Austria llega respaldada por una generación competitiva y buscará comenzar con una victoria frente a Jordania, una de las selecciones debutantes de esta Copa del Mundo y una de las grandes historias de la clasificación asiática.

Portugal aparece entre los candidatos europeos gracias a un plantel repleto de figuras internacionales. RD Congo intentará transformarse en una de las sorpresas del grupo apoyada en su potencia física y velocidad.

La expectativa estará centrada en Inglaterra y Croacia. Los ingleses llegan como uno de los equipos con mayor profundidad de plantel del torneo, mientras que los croatas intentarán extender una etapa histórica que los mantuvo como protagonistas en los últimos Mundiales.

Mirá tambiénQué deben saber los argentinos que viajen al mundial para alentar a la selección

Ghana buscará recuperar protagonismo internacional frente a Panamá, que vuelve a una Copa del Mundo con una estructura consolidada y experiencia en competencias de la Concacaf.

La jornada se cerrará con Colombia, una de las selecciones sudamericanas que llega en mejor forma. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo mantiene una base sólida encabezada por Luis Díaz y James Rodríguez, con el objetivo de avanzar a las rondas finales. Uzbekistán, en tanto, afrontará el primer Mundial de su historia con la ilusión de dar el golpe.

Con cinco partidos, estadios emblemáticos y el estreno de selecciones de peso como Inglaterra, Portugal y Colombia, el miércoles promete ser una de las jornadas más atractivas del inicio del Mundial 2026.

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