Con solo 15 mil en el Ducó, Huracán y River juegan un partido atravesado por la disputa por la seguridad

Huracán y River Plate se enfrentarán este jueves a partir de las 21.30 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, en un compromiso que contará con un marco de público atípico para un duelo de esta jerarquía. Tras intensas gestiones con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se confirmó que solo 15 mil simpatizantes del "Globo" podrán ocupar las tribunas del Palacio de Parque Patricios.
La restricción de asistencia, que representa aproximadamente el 30% de la capacidad total del estadio, se estableció como consecuencia directa de un derrumbe ocurrido recientemente en un estacionamiento lindero a un complejo edilicio a pocas cuadras del recinto. El hecho activó protocolos de emergencia y un debate sobre la seguridad urbana que mantuvo en vilo la localía del conjunto quemero.
Acuerdo técnico y operativo de seguridad
El encuentro, válido por la décima fecha de la Zona B del Torneo Apertura, contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez, mientras que Sebastián Habib estará al frente del VAR. La resolución de habilitar un aforo reducido surgió como una alternativa intermedia para evitar que el partido se dispute a puertas cerradas, tal como había sucedido en la presentación anterior de Huracán.
Desde la dirigencia del club local valoraron la posibilidad de mantener la localía en su propio estadio, a pesar de las limitaciones. Según el acuerdo alcanzado con las autoridades porteñas, la medida responde a la necesidad de garantizar corredores seguros de circulación y facilitar los controles en los perímetros afectados por las tareas de remoción de escombros en las inmediaciones.
El debut de Coudet y la urgencia de puntos
En el plano estrictamente deportivo, el partido marcará el inicio del ciclo de Eduardo "Chacho" Coudet como director técnico de River Plate. El entrenador asumió el cargo tras la salida de Marcelo Gallardo y tendrá su estreno oficial en un escenario complejo, con la premisa de sumar puntos para consolidar al equipo de Núñez en los puestos de clasificación a la siguiente fase del torneo.
Por su parte, el equipo dirigido por Frank Darío Kudelka llega con el impulso de su última victoria y buscará aprovechar el aliento de su público, aunque sea en una versión acotada. En Parque Patricios sostienen que la presencia de 15 mil hinchas es un factor determinante para el ánimo del plantel, tras una semana marcada por la incertidumbre logística y los comunicados oficiales.
Antecedentes de una zona afectada
El incidente en el estacionamiento cercano al Ducó no solo alteró la programación deportiva, sino que modificó la rutina del barrio. Aunque no se registraron víctimas fatales, los daños materiales fueron significativos y obligaron a realizar peritajes estructurales constantes. Esta situación fue la que inicialmente puso en duda la viabilidad de organizar eventos masivos en la zona.
La atmósfera del jueves será, por lo tanto, un reflejo de esta coyuntura excepcional. Sin la posibilidad de lucir un estadio completo, Huracán intentará hacer valer su localía ante un River que llega con la expectativa renovada por el cambio de mando técnico. La transmisión del encuentro estará a cargo de la señal TNT Sports Premium para todo el país.