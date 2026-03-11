Torneo Apertura

Con solo 15 mil en el Ducó, Huracán y River juegan un partido atravesado por la disputa por la seguridad

El Globo recibirá al Millonario este jueves en el Ducó con cerca del 30% de la capacidad, tras negociar con el Gobierno porteño por el derrumbe en las inmediaciones. El partido arranca 21.30.