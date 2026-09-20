Huracán derrotó 2 a 1 a River este sábado en el Monumental, por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura, y cortó la racha de tres victorias consecutivas que acumulaba el equipo de Leonardo Ponzio.
Huracán frenó a River en el Monumental y lo sacó de la zona de playoffs
El Globo ganó 2 a 1 con goles de Óscar Cortés y Lucas Blondel. Tomás Galván había igualado para el Millonario, que perdió por primera vez desde la llegada de Leonardo Ponzio.
Óscar Cortés abrió el marcador para la visita, Tomás Galván empató en el complemento y Lucas Blondel convirtió el gol que terminó definiendo el partido.
Gol tempranero y dos lesiones en River
Huracán golpeó rápido. A los 9 minutos del primer tiempo, Cortés ejecutó una pelota parada desde la izquierda y el envío terminó metiéndose en el arco de Santiago Beltrán para el 1 a 0.
River sufrió además dos bajas durante la primera mitad. Thiago Almada salió lesionado a los 6 minutos y fue reemplazado por Lucas Beltrán.
Más tarde, Tobías Andrada también debió abandonar el campo por una molestia y Mauro Arambarri ingresó en su lugar.
River reaccionó en el complemento
El Millonario salió a buscar el empate y llegó a convertir a través de Sebastián Driussi, aunque la acción fue anulada por posición adelantada.
La igualdad finalmente llegó a los 29 minutos del segundo tiempo con Tomás Galván.
El mediocampista recibió en la medialuna del área y sacó un remate que terminó en el ángulo derecho del arco defendido por Hernán Galíndez.
Blondel definió el partido
Huracán volvió a ponerse en ventaja a los 35 minutos del complemento.
Lucas Blondel avanzó entre la defensa de River y sacó un remate rasante desde afuera del área para establecer el 2 a 1.
El equipo de Diego Martínez sostuvo la diferencia en los minutos finales y se llevó los tres puntos del Monumental.
Cómo quedó la Zona B
Con la victoria, Huracán llegó a 16 puntos y quedó en la tercera posición de la Zona B.
River, en cambio, quedó afuera de los puestos de clasificación a los playoffs después de la derrota.
El resultado también marcó el primer traspié del Millonario desde la llegada de Leonardo Ponzio, luego de los triunfos frente a Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán.