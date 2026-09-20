#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Torneo Clausura

Huracán frenó a River en el Monumental y lo sacó de la zona de playoffs

El Globo ganó 2 a 1 con goles de Óscar Cortés y Lucas Blondel. Tomás Galván había igualado para el Millonario, que perdió por primera vez desde la llegada de Leonardo Ponzio.

Huracán llegó a 16 puntos y desplazó a River de los puestos de clasificación a los playoffs.Huracán llegó a 16 puntos y desplazó a River de los puestos de clasificación a los playoffs.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Huracán derrotó 2 a 1 a River este sábado en el Monumental, por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura, y cortó la racha de tres victorias consecutivas que acumulaba el equipo de Leonardo Ponzio.

Óscar Cortés abrió el marcador para la visita, Tomás Galván empató en el complemento y Lucas Blondel convirtió el gol que terminó definiendo el partido.

Gol tempranero y dos lesiones en River

Huracán golpeó rápido. A los 9 minutos del primer tiempo, Cortés ejecutó una pelota parada desde la izquierda y el envío terminó metiéndose en el arco de Santiago Beltrán para el 1 a 0.

River sufrió además dos bajas durante la primera mitad. Thiago Almada salió lesionado a los 6 minutos y fue reemplazado por Lucas Beltrán.

Más tarde, Tobías Andrada también debió abandonar el campo por una molestia y Mauro Arambarri ingresó en su lugar.

River reaccionó en el complemento

El Millonario salió a buscar el empate y llegó a convertir a través de Sebastián Driussi, aunque la acción fue anulada por posición adelantada.

La igualdad finalmente llegó a los 29 minutos del segundo tiempo con Tomás Galván.

El mediocampista recibió en la medialuna del área y sacó un remate que terminó en el ángulo derecho del arco defendido por Hernán Galíndez.

Blondel definió el partido

Huracán volvió a ponerse en ventaja a los 35 minutos del complemento.

Lucas Blondel avanzó entre la defensa de River y sacó un remate rasante desde afuera del área para establecer el 2 a 1.

El equipo de Diego Martínez sostuvo la diferencia en los minutos finales y se llevó los tres puntos del Monumental.

Cómo quedó la Zona B

Con la victoria, Huracán llegó a 16 puntos y quedó en la tercera posición de la Zona B.

River, en cambio, quedó afuera de los puestos de clasificación a los playoffs después de la derrota.

El resultado también marcó el primer traspié del Millonario desde la llegada de Leonardo Ponzio, luego de los triunfos frente a Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
River
Liga Profesional de Fútbol de AFA
Huracán

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro