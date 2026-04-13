Huracán derrotó a Rosario Central por 3-1 en un encuentro que se definió en los últimos minutos y que disputaron este domingo por la noche, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la decimocuarta fecha del Torneo Apertura 2026.
Huracán le ganó a Rosario Central por 3-1 y se ilusiona con la clasificación
El encuentro, por la decimo cuarta fecha, se disputó este domingo por la noche, en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Con el triunfo, el local avanzó a la sexta posición de la zona A, con 20 puntos, mientras que el “Canalla” se mantiene quinto, con 21 unidades.
La visita había comenzado en ventaja desde los dos minutos con gol del delantero Enzo Copetti, pero los atacantes Jordy Caicedo, de penal y en el tercer minuto de descuento del primer tiempo, y Juan Bisanz, a los 40 minutos, consiguieron la remontada, que fue sentenciada con tanto del defensor Hugo Nervo, con tiempo cumplido.
La visita se puso en ventaja al primer minuto del partido, con un buen pase filtrado por derecha del mediocampista Enzo Giménez que habilitó el desmarque a la espalda de la defensa rival de Copetti, que cruzó un derechazo bajo para poner el 1-0.
El local igualó en el segundo minuto de descuento de la primera mitad, por medio de un penal aprovechado por Caicedo, que definió bajo y al medio para engañar al arquero Jorge Broun, que había elegido su palo izquierdo.
Segundo tiempo
Ya en la segunda mitad, a los 12 minutos, un remate de primera desde la medialuna del área del mediocampista Facundo Waller, con el borde interno del pie derecho, dio en el ángulo izquierdo del guardameta del “Canalla”.
El “Globo” se puso arriba en el marcador a los 40 minutos, con una gran jugada individual del extremo Juan Bisanz: el exjugador de Banfield cortó un mal pase en defensa del volante Guillermo “Pol” Fernández, avanzó por izquierda hasta adentrarse en el área, amagó para desparramar al guardameta rival y definió suave, ante el arco libre, para el 2-1.
En tiempo cumplido de la segunda etapa, Hugo Nervo capturó una pelota suelta al borde del área rival y sacó un remate de primera, que entró preciso por el poste izquierdo de Broun, que permaneció inmóvil, para sentenciar la remontada.
Cómo siguen
Con el triunfo, el local avanzó a la sexta posición de la zona A, con 20 puntos, mientras que el “Canalla” se mantiene quinto, con 21 unidades.
En la próxima fecha, el “Globo” visitará a Tigre, el lunes 20 de abril a partir de las 21:45, mientras que el equipo que dirige Jorge Almirón será local de Sarmiento, el domingo 19 a las 20:30.