Torneo Apertura 2026

Huracán le ganó a Rosario Central por 3-1 y se ilusiona con la clasificación

El encuentro, por la decimo cuarta fecha, se disputó este domingo por la noche, en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Con el triunfo, el local avanzó a la sexta posición de la zona A, con 20 puntos, mientras que el “Canalla” se mantiene quinto, con 21 unidades.