Platense empató 1-1 como local este domingo ante Gimnasia de Mendoza, por la decimocuarta fecha de la Zona A del Torneo Apertura, y llegó a los nueve partidos sin ganar entre todas las competencias.
Platense empató 1-1 con Gimnasia de Mendoza y llegó a los nueve partidos sin ganar
Con este resultado, Platense, que viene de caer ante Corinthians en su debut en la Copa Libertadores, llegó a los nueve partidos sin ganar y desaprovechó una oportunidad inmejorable para llegar a los 18 puntos y meterse de lleno en la pelea por el ingreso a los playoffs.
El gol del “Calamar” lo hizo el delantero Tomás Nasif, mientras que para el equipo mendocino anotó la igualdad el mediocampista Facundo Lencioni.
La apertura del marcador para Platense llegó a los 15 minutos del primer tiempo, cuando Nasif hizo un golazo al definir con un muy potente remate en el borde del área para terminar una contra inmejorable.
Segundo tiempo
Sin embargo, Gimnasia de Mendoza llegó a la igualdad a la media hora del segundo tiempo a través de Lencioni, quien definió en el área chica con una tremenda volea después de una pifia del defensor rival Eugenio Raggio.
Cómo siguen
Con este resultado, Platense, que viene de caer ante Corinthians en su debut en la Copa Libertadores, llegó a los nueve partidos sin ganar y desaprovechó una oportunidad inmejorable para llegar a los 18 puntos y meterse de lleno en la pelea por el ingreso a los playoffs.
Gimnasia de Mendoza, por su parte, rescató un sufrido punto que le permite llegar a las 13 puntos y tomar respiro con respecto a la zona de descenso.
En la próxima fecha, Platense visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que Gimnasia de Mendoza recibirá a Lanús.