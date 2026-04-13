Liga Profesional

Platense empató 1-1 con Gimnasia de Mendoza y llegó a los nueve partidos sin ganar

Con este resultado, Platense, que viene de caer ante Corinthians en su debut en la Copa Libertadores, llegó a los nueve partidos sin ganar y desaprovechó una oportunidad inmejorable para llegar a los 18 puntos y meterse de lleno en la pelea por el ingreso a los playoffs.