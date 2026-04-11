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Así quedó la tabla del Torneo Apertura tras la derrota de Unión contra Estudiantes

El Tate y el Pincha se enfrentaron en el Estadio UNO de La Plata. El resultado fue de 2 a 1.

Unión-Estudiantes | Torneo Apertura Fecha 14 | Estadio UNO La Plata. Foto: GentilezaUnión-Estudiantes | Torneo Apertura Fecha 14 | Estadio UNO La Plata. Foto: Gentileza
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Unión perdió 2-1 con Estudiantes en el Estadio UNO de La Plata, en un partido correspondiente a la Fecha 14 del Torneo Apertura 2026.

El primer gol del Tate fue de Marcelo Estigarribia de cabeza.

El empate del local fue de Fabricio Pérez en el complemento.

Ya en una de las últimas jugadas, Mikel Amondarain puso el 2-1 definitivo para el Pincha.

El equipo de Leonardo Carol Madelón venía de ganar por la misma diferencia ante Riestra. De esta manera, el conjunto santafesino quedó cuarto de su zona con 20 puntos.

Así quedaron las posiciones

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