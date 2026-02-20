Conflicto administrativo y legal

La IGJ invalidó el traslado de la AFA a Provincia y denunció un "domicilio falso"

El organismo nacional rechazó la mudanza de la sede social y ratificó que la entidad debe seguir operando en calle Viamonte. Además, advirtió por balances adeudados desde 2017 y reformas de estatuto no aprobadas.