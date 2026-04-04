Independiente venció 1 0 a Racing este sábado en el estadio Libertadores de América de Avellaneda. El único tanto llegó a los 80 minutos cuando Gabriel Ávalos concretó tras un buscapié de Santiago Montiel.
Independiente venció a Racing y se quedó con el clásico de Avellaneda
El Rojo le ganó por 1 a 0 a la Academia con gol de Gabriel Ávalos a los 80 minutos en el encuentro jugado este sábado en el estadio Libertadores de América.
En el primer tiempo Racing tuvo posesión y opciones, y la academia desperdició un penal que dejó a la visita sin gol; en la segunda parte Independiente mejoró, el Rojo generó llegadas y finalmente el clásico se definió cerca del final cuando Ávalos marcó para certificar la victoria sobre Racing en Avellaneda este sábado de abril.
El triunfo le permitió al Rojo trepar en la tabla: Independiente escaló al octavo puesto de la Zona A con 17 puntos, mientras Racing quedó quinto en la Zona B con 18 unidades; la victoria en el clásico de Avellaneda también consolidó a Ávalos como goleador del Torneo Apertura en este abril.
La jugada del gol nació en un desborde de Santiago Montiel por la banda, el buscapié encontró a Gabriel Ávalos y el delantero definió a los 80 minutos para el 1-0; ese vínculo entre Montiel y Ávalos selló la Avellaneda victoria del Rojo sobre la academia en el clásico.
La jugada decisiva y las opciones previas
El gol que le dio la victoria al Rojo ante Racing llegó tras una acción por la derecha: Santiago Montiel desbordó a Agustín García Basso, envió el buscapié y Gabriel Ávalos definió dentro del área para el 1-0 a los 80 minutos, letal en el clásico de Avellaneda.
Antes de la definición, Racing tuvo chances claras en el primer tiempo y la academia falló un penal que pudo cambiar el curso del partido; además, en la segunda parte Marcone remató y fue detenido por Cambeses, y Malcorra conectó una volea que Cannavo despejó en el área chica.
La acción decisiva consolidó a Ávalos como figura del encuentro y le dio al Rojo la Avellaneda victoria sobre Racing este sábado de abril, mientras la academia se fue con la frustración de no haber aprovechado las oportunidades previas.
Tabla y próximos encuentros
Con la victoria del Rojo sobre Racing en el clásico, Independiente alcanzó 17 puntos y quedó octavo en la Zona A; Racing, con 18 unidades, quedó quinto en la Zona B después del clásico de Avellaneda jugado este sábado en abril.
En lo que sigue, Independiente visitará a Boca Juniors el sábado siguiente desde las 19:30 en la Bombonera, mientras Racing deberá enfrentar a River Plate en el Cilindro de Avellaneda el domingo 12 de abril y, antes, viajará a Bolivia para jugar por la Copa Sudamericana contra Independiente Petrolero.
La Avellaneda victoria del Rojo sobre Racing en este clásico deja a ambos clubes con calendarios cargados: el resultado modifica posiciones y condiciona los próximos compromisos institucionales para Independiente y para la academia en las semanas siguientes.