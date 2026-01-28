Liga Profesional

Independiente Rivadavia venció a Huracán en la segunda fecha del Torneo Apertura

La Lepra mendocina se impuso por 2-1 ante el “Globo” y alcanzó su segundo triunfo en el campeonato local. Los goles para la “Lepra” mendocina los convirtieron Fabrizio Sartori, a los 8 minutos, y Sheyko Studer, a los 20’, ambos en el segundo tiempo, mientras que Jordy Caicedo abrió el marcador para el “Globo”, a los 39 de la etapa inicial.