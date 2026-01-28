#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Liga Profesional

Independiente Rivadavia venció a Huracán en la segunda fecha del Torneo Apertura

La Lepra mendocina se impuso por 2-1 ante el “Globo” y alcanzó su segundo triunfo en el campeonato local. Los goles para la “Lepra” mendocina los convirtieron Fabrizio Sartori, a los 8 minutos, y Sheyko Studer, a los 20’, ambos en el segundo tiempo, mientras que Jordy Caicedo abrió el marcador para el “Globo”, a los 39 de la etapa inicial.

Huracán vs Independiente Rivadavia. Fotos: @CSIRoficialHuracán vs Independiente Rivadavia. Fotos: @CSIRoficial
Seguinos en
Por: 

Independiente Rivadavia se impuso este martes como visitante por 2-1 ante Huracán en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Zona B del Torneo Apertura, llevado a cabo en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Los goles para la “Lepra” mendocina los convirtieron Fabrizio Sartori, a los 8 minutos, y Sheyko Studer, a los 20’, ambos en el segundo tiempo, mientras que Jordy Caicedo abrió el marcador para el “Globo”, a los 39 de la etapa inicial.

De esta manera, los comandados por Alfredo Berti sellaron su segundo triunfo en el campeonato local y alcanzaron la cima de su grupo con 6 unidades, tras la victoria ante Atlético Tucumán en el estreno del certamen.

Huracán vs Independiente Rivadavia. Fotos: @CSIRoficialHuracán vs Independiente Rivadavia. Fotos: @CSIRoficial

Por su parte, el conjunto dirigido por Diego Martínez, que venía de igualar 1-1 ante Banfield, sigue sin sumar de a tres en la competencia, previo al cruce ante el “Decano”, el próximo sábado desde las 22:00.

En la primera parte, Huracán encontró el camino para abrir el marcador luego de una contra letal que tuvo como protagonistas a Oscar Cortés y Jordy Caicedo. El atacante colombiano resistió la marca, corrió con el balón controlado y habilitó al delantero ecuatoriano que solo tuvo que empujar la pelota al fondo de la red. De esta manera, el “Globo” se fue al descanso con ventaja en el marcador.

Segundo tiempo

No obstante, Independiente Rivadavia creció en el complemento y en dos oportunidades dio vuelta el encuentro para regresar a Mendoza, donde recibirá a Sarmiento el martes 3 de febrero desde las 21:15, con tres unidades más.

Huracán vs Independiente Rivadavia. Fotos: @CSIRoficialHuracán vs Independiente Rivadavia. Fotos: @CSIRoficial

Antes de los 10 minutos de juego en el complemento, los visitantes lograron igualar el duelo por medio de Sartori, quien conectó de cabeza un centro desde la derecha de Gonzalo Rios, con una gran desatención defensiva de los locales.

Por la misma vía, Studer se elevó por todo lo alto e impactó un envió de Matías Fernández procedente de un tiro de esquina para anotar el 2-1 definitivo y sellar la victoria de la “Lepra” mendocina en la segunda jornada del Torneo Apertura.

Síntesis

Estadio: Tomás Adolfo Ducó

Árbitro: Juan Pafundi

VAR: Felipe Viola

Huracán: Hernan Galíndez; César Ibáñez, Nehuen Mario Paz, Fabio Pereyra, Federico Vera; Facundo Waller, Emmanuel Ojeda; Oscar Cortés, Leonardo Gil, Juan Bisanz; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Indpte. Rivadavia: Nicolás Bolcato; Sheyko Studer, Leonard Costa, Ivan Villalba, Juan Manuel Elordi, Alejo Osella; Jose Florentín, Tomás Bottari, Gonzalo Rios; Matías Fernández, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Gol en el primer tiempo: 39m. Jordy Caicedo (H).

Gol en el segundo tiempo: 08m. Fabrizio Sartori (I); 20m. Sheyko Studer (I).

Cambio en el primer tiempo: 41m. Lucas Carrizo por Nehuen Mario Paz (H).

Cambios en el segundo tiempo: 20m. Alejandro Martínez por Juan Bisanz (H); 26m. Bautista Dadín por Fabrizio Sartori (I); 26m. Diego Crego por Matías Fernández (I); 26m. Ezequiel Bonifacio por Gonzalo Rios (I); 37m. Erik Ramírez por Facundo Waller (H); 37m. Luciano Giménez por César Ibáñez (H); 37m. Rodrigo Atencio por Alejo Osella (I); 44m. Kevin Vazquez por Jose Florentín (I).

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Huracán
Independiente Rivadavia
Liga Profesional de Fútbol de AFA
Banfield
Atlético Tucumán

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro