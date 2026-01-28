Independiente Rivadavia venció a Huracán en la segunda fecha del Torneo Apertura

Independiente Rivadavia se impuso este martes como visitante por 2-1 ante Huracán en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Zona B del Torneo Apertura, llevado a cabo en el estadio Tomás Adolfo Ducó.
Independiente Rivadavia se impuso este martes como visitante por 2-1 ante Huracán en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Zona B del Torneo Apertura, llevado a cabo en el estadio Tomás Adolfo Ducó.
Los goles para la “Lepra” mendocina los convirtieron Fabrizio Sartori, a los 8 minutos, y Sheyko Studer, a los 20’, ambos en el segundo tiempo, mientras que Jordy Caicedo abrió el marcador para el “Globo”, a los 39 de la etapa inicial.
De esta manera, los comandados por Alfredo Berti sellaron su segundo triunfo en el campeonato local y alcanzaron la cima de su grupo con 6 unidades, tras la victoria ante Atlético Tucumán en el estreno del certamen.
Por su parte, el conjunto dirigido por Diego Martínez, que venía de igualar 1-1 ante Banfield, sigue sin sumar de a tres en la competencia, previo al cruce ante el “Decano”, el próximo sábado desde las 22:00.
En la primera parte, Huracán encontró el camino para abrir el marcador luego de una contra letal que tuvo como protagonistas a Oscar Cortés y Jordy Caicedo. El atacante colombiano resistió la marca, corrió con el balón controlado y habilitó al delantero ecuatoriano que solo tuvo que empujar la pelota al fondo de la red. De esta manera, el “Globo” se fue al descanso con ventaja en el marcador.
No obstante, Independiente Rivadavia creció en el complemento y en dos oportunidades dio vuelta el encuentro para regresar a Mendoza, donde recibirá a Sarmiento el martes 3 de febrero desde las 21:15, con tres unidades más.
Antes de los 10 minutos de juego en el complemento, los visitantes lograron igualar el duelo por medio de Sartori, quien conectó de cabeza un centro desde la derecha de Gonzalo Rios, con una gran desatención defensiva de los locales.
Por la misma vía, Studer se elevó por todo lo alto e impactó un envió de Matías Fernández procedente de un tiro de esquina para anotar el 2-1 definitivo y sellar la victoria de la “Lepra” mendocina en la segunda jornada del Torneo Apertura.
Estadio: Tomás Adolfo Ducó
Árbitro: Juan Pafundi
VAR: Felipe Viola
Huracán: Hernan Galíndez; César Ibáñez, Nehuen Mario Paz, Fabio Pereyra, Federico Vera; Facundo Waller, Emmanuel Ojeda; Oscar Cortés, Leonardo Gil, Juan Bisanz; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Indpte. Rivadavia: Nicolás Bolcato; Sheyko Studer, Leonard Costa, Ivan Villalba, Juan Manuel Elordi, Alejo Osella; Jose Florentín, Tomás Bottari, Gonzalo Rios; Matías Fernández, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Gol en el primer tiempo: 39m. Jordy Caicedo (H).
Gol en el segundo tiempo: 08m. Fabrizio Sartori (I); 20m. Sheyko Studer (I).
Cambio en el primer tiempo: 41m. Lucas Carrizo por Nehuen Mario Paz (H).
Cambios en el segundo tiempo: 20m. Alejandro Martínez por Juan Bisanz (H); 26m. Bautista Dadín por Fabrizio Sartori (I); 26m. Diego Crego por Matías Fernández (I); 26m. Ezequiel Bonifacio por Gonzalo Rios (I); 37m. Erik Ramírez por Facundo Waller (H); 37m. Luciano Giménez por César Ibáñez (H); 37m. Rodrigo Atencio por Alejo Osella (I); 44m. Kevin Vazquez por Jose Florentín (I).