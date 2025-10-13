Lanús le dio un nuevo golpe a Independiente en el Libertadores de América

Independiente perdió 2-0 ante Lanús en el Libertadores de América, en el enfrentamiento por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025.
Walter Bou y Rodrigo Castillo marcaron los goles del “Granate” en el estadio Libertadores de América.
Tras esta catastrófica caída, el “Rey de Copas” no se movió del fondo de la tabla de posiciones de Grupo B y tendrá solamente cuatro oportunidades más para revertir la situación.
Los dos goles del “Granate” fueron realizados por los delanteros Walter Bou y Rodrigo Castillo.
Por otra parte, el “Rojo” terminó el encuentro sin director técnico. El árbitro principal Fernando Echenique expulsó al entrenador Gustavo Quinteros por una supuesta protesta fuera de lugar, su salida se produjo en el primer tiempo y condicionó el rendimiento de su equipo. Además, Santiago Montiel se retiró expulsado.
Durante la primera parte, el “Granate” ingresó al terreno de juego con la intensión de obtener una ventaja clara.
A los 25 minutos, Lanús abrió el tanteador del Libertadores de América. El delantero Walter Bou aprovechó un error grosero de Rodrigo Rey y envió la pelota al fondo del arco.
En el complemento del encuentro, Independiente se mostró condicionado y no pudo encontrar comodidad en su propia cancha, mientras que el “Granate” demostró todo lo contrario.
El “Rojo” además de su baja autoestima, perdió a un jugador de campo. Santiago Montiel se retiró expulsado por doble amonestación y complicó la situación de su equipo.
Alos 43 minutos del segundo tiempo, Lanús extendió su ventaja. El centro delantero Rodrigo Castillo aprovechó un rebote dentro del área chica y envió la pelota al fondo del arco. De esta forma, selló un sólido triunfo en Avellaneda.
