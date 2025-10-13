River sumó una nueva derrota como local, esta vez ante Sarmiento

River Plate cayó 1-0 frente a Sarmiento de Junín en el estadio Monumental, en el encuentro correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025.
Iván Morales Bravo marcó el único gol del encuentro, mientras que un tanto de Borja fue anulado por offside mediante el VAR.
Con esta dura caída en condición de local, el “Millonario” perdió cuatro encuentros consecutivos, en el campeonato, y se quedó con el quinto puesto del Grupo B.
El único gol del enfrentamiento fue realizado por el centro delantero chileno Iván Morales Bravo.
Durante el transcurso del primer tiempo del partido, el “Millonario” ingresó al terreno de juego confiado y fue sorprendido por el “Verde”.
A los 30 minutos, “El Verdolaga" abrió el marcador del estadio Monumental. Iván Morales Bravo aprovechó un rebote dentro del área chica, pasó la pelota por debajo de las piernas de Franco Armani y terminó en el fondo de la red.
En el complemento del encuentro, el equipo liderado por el director técnico Marcelo Daniel Gallardo regresó al terreno de juego con una actitud diferente que se observó reflejada en el desempeño ofensivo.
En los instantes finales, Miguel Borja empujó la pelota al fondo de la red, pero el VAR revisó la jugada y determinó que el colombiano se encontraba en posición fuera de juego. De esta manera, la ilusión del empate terminó y Sarmiento se llevó los tres puntos a Junín.
