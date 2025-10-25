Liga Profesional

Independiente le ganó por goleada a Plantese, en su primera victoria del Torneo Clausura

El duelo se había cancelado tras la previa suspensión de las tribunas del estadio de Independiente. Con los tantos de Gabriel Ávalos a los 25 minutos del primer tiempo y, Felipe Loyola y Lautaro Millán a los 25 y 44 del segundo, respectivamente, el cuadro de Avellaneda cosechó sus primeros tres puntos en la Zona B.