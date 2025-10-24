Liga Profesional

Rosario Central le ganó a Sarmiento y se aseguró la clasificación a la Copa Libertadores

Con gol de penal de Di María en el final, el equipo de Holan logró el pasaje a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y además a los octavos de final del torneo Clausura. Sobre el final, hubo algunos disturbios que no pasaron a mayores.