En el marco de la decimosexta jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Independiente logró una clasificación agónica y dramática a los playoffs al derrotar por 2 a 1 a Deportivo Riestra. El encuentro regaló una definición insólita en el tramo final que terminó sellando el pasaje del conjunto de Avellaneda a la Fase Final y propinándole un duro revés a las ilusiones de Unión de Santa Fe.
Agónico triunfo de Independiente ante Riestra: sacó pasaje a los playoffs y dejó en la cuerda floja a Unión
En un final insólito, Felipe Tempone marcó el 2-1 definitivo inmediatamente después del empate del Malevo a los 41 minutos del complemento ante una estática defensa. La victoria depositó al Rojo en los cruces eliminatorios y dejó al Tatengue obligado a esperar una derrota de Gimnasia de Mendoza para mantener vivas sus aspiraciones.
El epílogo del partido concentró todas las emociones. A los 41 minutos del segundo tiempo, Deportivo Riestra alcanzó la paridad a través de Alexander Díaz, en lo que parecía ser un golpe certero a las pretensiones de los locales. Sin embargo, la respuesta del Rojo fue inmediata y demoledora.
Tempone marca el gol de Independiente
Tras mover desde la mitad de la cancha en la reanudación del juego, el arquero Santiago Mele —de recordado paso por Unión— lanzó un largo y certero pelotazo hacia el terreno adversario. La pelota fue peinada en las alturas por Fedorco y encontró a Felipe Tempone, quien aprovechó la insólita pasividad de la zaga central visitante y el grave descalabro defensivo para definir ante la salida de Arce y decretar el 2 a 1 desatando el delirio en Avellaneda.
Con este festejo agónico, Independiente aseguró su boleto a la siguiente ronda del certamen doméstico. En contrapartida, la victoria del Rojo amargó por completo el panorama para el Tatengue, que ahora quedó sin margen de error y deberá esperar una derrota de Gimnasia y Esgrima de Mendoza en su compromiso de este sábado con Independiente Rivadavia para conservar chances en la tabla acumulada.