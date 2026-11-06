Liga Profesional

Agónico triunfo de Independiente ante Riestra: sacó pasaje a los playoffs y dejó en la cuerda floja a Unión

En un final insólito, Felipe Tempone marcó el 2-1 definitivo inmediatamente después del empate del Malevo a los 41 minutos del complemento ante una estática defensa. La victoria depositó al Rojo en los cruces eliminatorios y dejó al Tatengue obligado a esperar una derrota de Gimnasia de Mendoza para mantener vivas sus aspiraciones.