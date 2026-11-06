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Este sábado, el clásico mendocino

Para que Unión clasifique, debe perder Gimnasia

Los hinchas tatengues estarán pendientes de lo que ocurra este sábado a las 15 en el Víctor Legrotaglie mendocino. Allí Gimnasia de Mendoza tendrá que perder con Independiente Rivadavia, por la diferencia que sea, para que Unión clasifique a los play off.

Unión-Vélez | Torneo Clausura Fecha 16 | Estadio 15 de Abril. Foto: Manuel FabatíaUnión-Vélez | Torneo Clausura Fecha 16 | Estadio 15 de Abril. Foto: Manuel Fabatía
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Unión le ganó a Vélez por 2 a 0, Independiente hizo lo propio con Riestra por 2 a 1 y Platense con San Lorenzo por 2 a 0. A Platense no le alcanzó, San Lorenzo también se quedó afuera e Independiente clasificó. Resta saber lo que pasará con Unión y para eso habrá que esperar el encuentro de este sábado a las 15 en el Víctor Legrotaglie mendocino.

Unión-Vélez | Torneo Clausura Fecha 16 | Estadio 15 de Abril. Foto: Manuel FabatíaUnión-Vélez | Torneo Clausura Fecha 16 | Estadio 15 de Abril. Foto: Manuel Fabatía

Allí se medirán Independiente Rivadavia con Gimnasia. Unión quedó con diferencia cero y con una mayor cantidad de goles que Gimnasia, que tiene 1 de diferencia de gol. ¿Qué necesita Unión?, que Independiente Rivadavia le gane a Gimnasia por cualquier resultado. En ese caso, entrará Unión en el octavo lugar. Si Gimnasia empata o gana el clásico, eliminará al Tate.

Mosqueira perdió una pelota importantísima que podía ser el tercer gol de UniónMosqueira perdió una pelota importantísima que podía ser el tercer gol de Unión

Independiente Rivadavia necesita sumar para asegurar su clasificación para los play off y también para escalar en la tabla anual y quedar posicionado para ingresar en la Libertadores en el caso de que Boca libere un cupo, algo que es muy factible.

Mirá tambiénAsí quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura tras la victoria de Unión ante Vélez

Madelón le dio descanso a los jugadores el fin de semana y volverá a entrenarse el lunes, ya sea entrando o no para la disputa de los play off que arrancarán la semana que viene.

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