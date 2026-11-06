Este sábado, el clásico mendocino

Para que Unión clasifique, debe perder Gimnasia

Los hinchas tatengues estarán pendientes de lo que ocurra este sábado a las 15 en el Víctor Legrotaglie mendocino. Allí Gimnasia de Mendoza tendrá que perder con Independiente Rivadavia, por la diferencia que sea, para que Unión clasifique a los play off.