Unión le ganó a Vélez por 2 a 0, Independiente hizo lo propio con Riestra por 2 a 1 y Platense con San Lorenzo por 2 a 0. A Platense no le alcanzó, San Lorenzo también se quedó afuera e Independiente clasificó. Resta saber lo que pasará con Unión y para eso habrá que esperar el encuentro de este sábado a las 15 en el Víctor Legrotaglie mendocino.
Para que Unión clasifique, debe perder Gimnasia
Los hinchas tatengues estarán pendientes de lo que ocurra este sábado a las 15 en el Víctor Legrotaglie mendocino. Allí Gimnasia de Mendoza tendrá que perder con Independiente Rivadavia, por la diferencia que sea, para que Unión clasifique a los play off.
Allí se medirán Independiente Rivadavia con Gimnasia. Unión quedó con diferencia cero y con una mayor cantidad de goles que Gimnasia, que tiene 1 de diferencia de gol. ¿Qué necesita Unión?, que Independiente Rivadavia le gane a Gimnasia por cualquier resultado. En ese caso, entrará Unión en el octavo lugar. Si Gimnasia empata o gana el clásico, eliminará al Tate.
Independiente Rivadavia necesita sumar para asegurar su clasificación para los play off y también para escalar en la tabla anual y quedar posicionado para ingresar en la Libertadores en el caso de que Boca libere un cupo, algo que es muy factible.
Madelón le dio descanso a los jugadores el fin de semana y volverá a entrenarse el lunes, ya sea entrando o no para la disputa de los play off que arrancarán la semana que viene.