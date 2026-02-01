Torneo Apertura

Independiente y Vélez empataron 1-1 y siguen invictos

Independiente y Vélez empataron 1-1 en el Libertadores de América por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 y siguen invictos. Jano Gordon marcó para el Fortín y, un minuto después, convirtió en contra para el Rojo.