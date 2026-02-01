Independiente y Vélez empataron 1-1 y siguen invictos

Independiente y Vélez igualaron 1 a 1 en el estadio Libertadores de América por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. El Rojo acumuló su tercer empate consecutivo, mientras que el Fortín llegó a siete puntos y se mantuvo en la cima de la Zona A.
El quiebre del primer tiempo llegó a los 31 minutos: tras un centro largo de Dilan Godoy, Jano Gordón conectó dentro del área y puso el 1-0 para la visita. La respuesta fue inmediata, porque a los 32 el mismo defensor desvió la pelota y la mandó a su propio arco para el 1-1.
Antes de esa ráfaga, la ocasión más clara había sido de Santiago Montiel, que probó con un zurdazo controlado y obligó a Álvaro Montero a intervenir sin dar rebote. El desarrollo se mantuvo parejo, con llegadas aisladas y poco margen para desequilibrios sostenidos.
Segundo tiempo parejo
En el complemento el encuentro se emparejó aún más, con intentos de ambos lados pero sin situaciones nítidas que rompieran el marcador. Independiente ocupó más metros en campo rival y ganó presencia territorial, aunque le faltó precisión en el último pase para convertir esa iniciativa en gol.
Vélez, por su parte, sostuvo el orden y buscó lastimar en transiciones, sin encontrar un remate final claro. Con el correr de los minutos, el partido se cerró en la mitad de la cancha y la igualdad quedó firme hasta el cierre.
Formaciones y cambios
El partido tuvo a Hernán Mastrángelo como árbitro principal y a Germán Delfino en el VAR. Independiente inició con Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Luciano Cabral, Rodrigo Fernández Cedrés, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo.
Vélez formó con Álvaro Montero; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Tobías Andrada, Claudio Baeza; Diego Valdés; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini y Dilan Godoy. En el segundo tiempo hubo cambios en ambos equipos, sin que se modificara el resultado final.
Independiente alcanzó tres empates en tres fechas, y Vélez llegó a siete puntos para quedar líder de la Zona A tras la tercera jornada.