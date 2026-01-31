LPF

Con cuatro partidos arranca la 3° fecha del Apertura 2026

La jornada comienza a las 17.30 con el encuentro entre San Lorenzo y Central Córdoba en el estadio Pedro Bidegain. A las 19.15 Independiente recibe a Vélez en Avellaneda. Desde las 22 jugarán Atlético Tucumán-Huracán y Talleres-Platense.