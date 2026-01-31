Con cuatro partidos arranca la 3° fecha del Apertura 2026
La jornada comienza a las 17.30 con el encuentro entre San Lorenzo y Central Córdoba en el estadio Pedro Bidegain. A las 19.15 Independiente recibe a Vélez en Avellaneda. Desde las 22 jugarán Atlético Tucumán-Huracán y Talleres-Platense.
El Rojo enfrenta a Vélez en Avellaneda. Foto: Archivo
El sábado a partir de las 17.30, San Lorenzo se enfrentará a Central Córdoba en el estadio Pedro Bidegain, por la tercera fecha del Apertura 2026. El Ciclón viene de obtener sus primeros tres puntos en su visita a Gimnasia (M), mientras que el Ferroviario buscará lograr su primera victoria del año en el Bajo Flores.
Tras caer ante Lanús en la primera fecha, San Lorenzo se repuso y derrotó 1-0 a Gimnasia (M) con un gol de Diego Herazo.
Ahora, ante el Ferroviario, buscará seguir por este camino y darle una alegría a su gente. El martes se confirmaron las llegadas de Luciano Vietto, Gonzalo Abrego, Mathías De Ritis y Guzmán Corujo para reforzar al plantel. Además, tras su frustrado pase a River, Jhohan Romaña aclaró su futuro: "Me quedo, estoy bien".
Central Córdoba acumula apenas un punto de seis posibles. El Ferroviario cayó ante Gimnasia (M) en la primera jornada y el martes empató sin goles en su visita a Atlético Tucumán. En los últimos días, la dirigencia se movió rápido y cerró la llegada del delantero uruguayo Michael Santos, que era pretendido por Independiente.
El destacado de la jornada
En el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, Independiente y Vélez se medirán el sábado a las 19.45.
En Rosario, Independiente no liquidó el partido y Newell's se lo empató sobre la hora, a través de una jugada por juego aéreo. Por este motivo, Gustavo Quinteros se mostró preocupado en conferencia: “No estamos ligando. Nos empataron dos partidos de la misma manera.
En el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, Independiente y Vélez se medirán el sábado a las 19.45.
El rival presionó y corrió siempre, es mérito de ellos”. Santiago Arias ya firmó su contrato, mientras que Franco Paredes se fue a préstamo a Argentinos.
Vélez lleva dos triunfos seguidos: 0-1 ante Instituto y 2-1 ante Talleres. El segundo gol del Fortín ante la T fue de Joaquín García, quien debió esperar un año para volver a jugar tras una fractura de tobillo derecho. "Gracias a los médicos y a todos los que estuvieron en ese momento feo.
Hacer el gol de la victoria es esa recompensa a todo el esfuerzo que hice para volver", aseveró. Por otro lado, Maher Carrizo volvió a jugar y dejó la puerta abierta por si se da una venta: "Se hablaba y se rumoreaba de todo. Fueron días muy difíciles. Que sea lo que tenga que ser”.
En Tucumán y Córdoba
Atlético Tucumán y Huracán jugarán este sábado desde las 22.00 en el Estadio Monumental José Fierro.
A pesar de haber hecho una sólida pretemporada en Uruguay, el elenco dirigido por Hugo Colace no pudo plasmar el nivel mostrado en el arranque del Torneo Apertura, cayendo frente a Independiente Rivadavia en un polémico partido e igualando sin goles contra Central Córdoba en el Clásico del Norte a pesar de haber sido superior en el juego.
Para este duelo está descartada la presencia de Ramiro Ruíz Rodríguez, quien sufrió una lesión en su rodilla derecha y tiene un mes de recuperación.
Atlético Tucumán y Huracán jugarán este sábado desde las 22.00 en el Estadio Monumental José Fierro.
El cuadro de Parque Patricios tampoco pudo comenzar su andar en el campeonato de la mejor manera y el nuevo ciclo de Diego Martínez al mando del plantel inició con un empate contra un debilitado Banfield y con una derrota frente a Independiente Rivadavia, en un encuentro que el conjunto quemero había comenzado ganando.
De todas formas, siguen con esperanzas y depositan sus ilusiones en la dupla de delanteros conformada por Óscar Cortés y Jordy Caicedo, refuerzos que consiguieron destacar pese a los resultados adversos.
No podrán contar para este cotejo ni con Thaiel Peralta (expulsado) ni con Wanchope Ábila, que fue transferido a Estudiantes de Río Cuarto.
Por otra parte el Mario Alberto Kempes será el escenario que albergará el partido entre Talleres y Platense, por la tercera fecha del Apertura 2026, el sábado a partir de las 22.
Luego de la victoria en el debut ante Newell's, Talleres no hizo pie en Liniers y cayó 2-1 ante Vélez, en un partido en el que erró muchos goles y lo pagó caro sobre el final. "Creo que es el partido que más situaciones tuvimos y no pudimos concretar, pero tenemos que seguir trabajando para que estos errores que cometimos no vuelvan a pasar", analizó el entrenador Carlos Tevez después del partido.
El Mario Alberto Kempes será el escenario que albergará el partido entre Talleres y Platense
El miércoles 4 de febrero a las 19 en el Coloso Marcelo Bielsa, la T debutará en la Copa Argentina, ante Argentino de Merlo.
Platense es uno de los pocos invictos hasta el momento: debutó con un empate en Santa Fe ante Unión y ganó 2-1 ante Instituto, cortando así una racha de once partidos sin ganar, en lo que fue el primer triunfo de la era Zunino. En las últimas horas, la dirigencia cerró la llegada de Víctor Cuesta y de Pablo Ferreira y ya son 16 los futbolistas que se sumaron al plantel en este mercado.