Liga Profesional

Independiente Rivadavia le ganó a Huracán por el Torneo Clausura 2026

En un partido disputado en el estadio Bautista Gargantini, el local ganó con tantos del delantero Álex Arce y el volante César Florentín, en 22 y 46 minutos del primer tiempo, mientras que el descuento fue marcado por el extremo Óscar Cortés, en el primer minuto del complemento.