Instituto no detiene su marcha triunfal en lo más alto del fútbol argentino. En el marco de la 14.ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, la Gloria venció por 1 a 0 a Deportivo Riestra en Alta Córdoba, sumó de a tres ante su gente y dio un paso gigante de cara a la definición del campeonato.
Instituto le ganó a Riestra, sigue puntero y aseguró su boleto a playoffs y copas internacionales
La Gloria se impuso por 1 a 0 en Alta Córdoba con gol de penal de Jeremías Lázaro. Con este triunfo, el conjunto cordobés sacó cinco puntos de ventaja como líder de la Zona A, garantizó la localía para los cuartos de final y selló su clasificación a un torneo internacional para la próxima temporada.
El único grito de la jornada llegó en el tramo final de la primera mitad. A los 39 minutos del segundo tiempo, el árbitro Andrés Gariano sancionó la pena máxima en favor del conjunto local y Jeremías Lázaro se hizo cargo de la ejecución. Con un potente y certero remate arriba, a la izquierda del arquero Arzamendia, el atacante estampó el 1 a 0 que terminaría siendo definitivo.
Con esta victoria, la Gloria se consolida en lo más alto de la Zona A con 32 puntos, fruto de una campaña implacable con 10 victorias, 2 empates y apenas 2 derrotas. El triunfo le permitió estirar a cinco unidades la diferencia sobre sus inmediatos perseguidores: Vélez, Boca Juniors y Defensa y Justicia.
El resultado dejó además dos noticias históricas para el club de Alta Córdoba. Por un lado, se aseguró matemáticamente un lugar entre los cuatro mejores de su zona para disputar los playoffs, lo que le garantizará definir los cruces de eliminación directa en condición de local. Por el otro, logró la ansiada clasificación a certámenes internacionales para el próximo año: ya tiene asegurado su cupo en la Copa Sudamericana y mantiene chances concretas de meterse en la Copa Libertadores.
En la vereda opuesta, Deportivo Riestra volvió a quedarse con las manos vacías y sumó su sexta caída en el certamen. Con este tropiezo, el Malevo quedó relegado a la 13.ª posición de la Zona A con 12 unidades.