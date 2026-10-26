Liga Profesional

Instituto le ganó a Riestra, sigue puntero y aseguró su boleto a playoffs y copas internacionales

La Gloria se impuso por 1 a 0 en Alta Córdoba con gol de penal de Jeremías Lázaro. Con este triunfo, el conjunto cordobés sacó cinco puntos de ventaja como líder de la Zona A, garantizó la localía para los cuartos de final y selló su clasificación a un torneo internacional para la próxima temporada.