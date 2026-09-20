Instituto volvió a hacerse fuerte en el Monumental de Alta Córdoba y derrotó 3 a 1 a Talleres en el clásico cordobés, resultado que le permitió extender una destacada serie jugando ante su público.
Instituto venció a Talleres y alcanzó cinco victorias consecutivas como local
La Gloria ganó siete de sus últimos ocho partidos en casa e igualó una racha de 2022, el año en que consiguió el ascenso a Primera División.
Giuliano Cerato, Fernando Alarcón y un gol en contra de Ezequiel Unsain marcaron para la Gloria. Alexandro Maidana convirtió el descuento de la T.
Cinco triunfos seguidos
El equipo dirigido por Diego Flores alcanzó su quinta victoria consecutiva como local en el Torneo Clausura y mantiene efectividad perfecta en esa condición durante el certamen.
La serie comenzó con el 2 a 1 sobre Platense y continuó frente a Gimnasia de Mendoza (1-0), San Lorenzo (1-0), Estudiantes de Río Cuarto (2-1) y Talleres (3-1).
Instituto acumula 43 puntos en la Tabla Anual y consiguió 28 de ellos jugando en Alta Córdoba.
Siete de los últimos ocho
Los números recientes también muestran que la Gloria ganó siete de sus últimos ocho compromisos disputados en su estadio.
La única derrota dentro de esa secuencia fue ante Estudiantes de La Plata, durante el cierre del Torneo Apertura 2026.
Con el triunfo en el clásico, Instituto alcanzó además una marca como local que no conseguía desde la temporada de su regreso a Primera División.
Una racha que remite a 2022
Durante la Primera Nacional 2022, Instituto tuvo una seguidilla de cinco victorias en Alta Córdoba entre las fechas 8 y 17.
En aquella serie superó a Ferro por 3 a 2, Sacachispas 1 a 0, Defensores de Belgrano 2 a 1, Chacarita 1 a 0 y Tristán Suárez 3 a 0.
La campaña terminó con el ascenso a Primera División y también incluyó otras dos secuencias de cuatro triunfos consecutivos como local.
Los antecedentes más extensos
Para encontrar una racha superior hay que remontarse a la Primera B Nacional 2000/01, cuando el equipo dirigido por Gerardo Martino protagonizó dos extensas series en su estadio.
En aquella temporada consiguió ocho victorias consecutivas entre las fechas 6 y 22 y posteriormente enlazó otros siete triunfos desde la jornada 26 hasta las semifinales por el primer ascenso.
Tras el 3 a 1 frente a Talleres, la actual formación quedó a un triunfo de superar la serie de cinco conseguida durante 2022.