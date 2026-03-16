Otra promesa argentina rumbo a Inter Miami para jugar con Messi

Inter Miami volvió a posar la mirada sobre el fútbol argentino y avanzó por otra promesa de proyección. Esta vez, el elegido es Matías Acevedo, mediocampista de 18 años surgido de Racing, que seguirá su carrera en Estados Unidos con una cesión hasta diciembre y una opción de compra a favor del club de Florida.
La operación contempla además una renovación previa del contrato del juvenil con Racing, un detalle importante para la Academia porque el vínculo actual vencía a fin de año. El plan inmediato sería que Acevedo sume ritmo en el segundo equipo de Inter Miami, como paso previo a una eventual aparición en la MLS.
De promesa de Racing a destino MLS
Acevedo es uno de los nombres que más expectativa generó en las inferiores de Racing en los últimos tiempos. Formado en el predio Tita Mattiussi, el volante ofensivo ya tuvo roce en Reserva y asomó en Primera con apenas 16 años, cuando debutó oficialmente en septiembre de 2024 ante Talleres de Córdoba.
En la Reserva de la Academia dejó números que explican parte del interés: disputó 32 partidos, marcó 7 goles y repartió 8 asistencias en menos de 2.000 minutos. Esa producción lo puso en el radar como una pieza de proyección, con capacidad para desequilibrar y también para asumir protagonismo en tres cuartos de cancha.
El movimiento también se da en un contexto sensible para Racing. Inter Miami ya había hecho sondeos por el jugador a comienzos de marzo, cuando todavía no había una oferta concreta. En pocos días, la situación escaló hasta quedar encaminada hacia una salida a préstamo.
Un camino que ya recorrieron otros argentinos
El club de Florida ya tiene antecedentes recientes con futbolistas jóvenes surgidos de Avellaneda. Tomás Avilés fue transferido en 2023 y Baltasar Rodríguez también pasó por la estructura de Inter Miami durante 2025, en una señal de que la institución sigue de cerca el mercado argentino y, en particular, el material juvenil de Racing.
En ese ecosistema, Acevedo se integrará primero a la filial competitiva del club, una plataforma que Inter Miami utiliza para dar rodaje, adaptación física y minutos a varios futbolistas antes de empujarlos al plantel principal. El dato alimenta la expectativa, aunque marca también que su desembarco no sería directamente en el equipo de Messi.
El club de Messi y otra apuesta argentina
Más allá de que su destino inicial sea el segundo equipo, Acevedo pasará a formar parte de la misma estructura deportiva de Inter Miami, el club que tiene a Lionel Messi como máxima figura y que en los últimos años profundizó su perfil argentino dentro del plantel y de sus divisiones complementarias.
La llegada del juvenil encaja en esa lógica: captar talento temprano, desarrollarlo dentro del sistema del club y evaluar luego su salto a la MLS. Para Racing, en tanto, la operación abre una puerta internacional para una de sus joyas más prometedoras y le permite conservar margen sobre una posible venta futura.