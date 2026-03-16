A los 39 años

Se retiró “Chiquito” Romero, el arquero con más partidos en la historia de la Selección argentina

"Chiquito" decidió retirarse del fútbol profesional a los 39 años, tras su última experiencia en Argentinos Juniors. El ex arquero de la Albiceleste apunta ahora a iniciar su camino como entrenador.