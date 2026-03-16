Se retiró “Chiquito” Romero, el arquero con más partidos en la historia de la Selección argentina

Sergio “Chiquito” Romero decidió ponerle punto final a su carrera como futbolista profesional. A los 39 años, el arquero que dejó una huella extensa en la Selección argentina eligió cerrar su etapa dentro de la cancha luego de su último paso por Argentinos Juniors. Según trascendió, su próximo objetivo será iniciar su recorrido en la dirección técnica.
Romero había debutado en Racing en 2007, poco antes de cumplir 20 años. Aquella aparición temprana coincidió con su convocatoria al Mundial Sub 20 de Canadá, donde fue una de las piezas importantes del seleccionado juvenil que terminó consagrándose campeón. Ese torneo fue el impulso que lo llevó rápidamente al fútbol europeo.
Su primer destino en el exterior fue AZ Alkmaar, de Países Bajos. Allí disputó cuatro temporadas y consiguió dos títulos relevantes: la Eredivisie 2008/09 y la Supercopa neerlandesa de 2009. Más tarde siguió su carrera en la Sampdoria y en el Mónaco, antes de instalarse durante varios años en uno de los clubes más grandes de Inglaterra.
“Chiquito” es el arquero con más presencias en la historia de la Selección argentina. Foto: Reuters
En Manchester United estuvo entre 2015 y 2021. Aunque no logró afirmarse como titular permanente, sumó trofeos importantes: la FA Cup y la Community Shield en 2016, además de la Copa de la Liga y la Europa League en 2017. Después tuvo un paso por Venezia y regresó al fútbol argentino para sumarse a Boca.
Boca, la Libertadores y el cierre en Argentinos
En el club de la Ribera volvió a tener alta exposición. Su momento más recordado llegó en la Copa Libertadores 2023, cuando fue decisivo en varias definiciones por penales que empujaron a Boca hasta la final continental. Aquella campaña lo devolvió al centro de la escena y lo reafirmó como especialista en partidos de máxima tensión.
Su última experiencia profesional fue en Argentinos Juniors. Allí tuvo una participación breve y cerró su recorrido como futbolista en actividad. Ya libre desde fines de 2025, evaluó alternativas para seguir jugando, pero finalmente resolvió retirarse y enfocarse en su siguiente etapa vinculada al fútbol.
En Brasil 2014 fue clave en la semifinal ante Países Bajos con dos penales atajados. Foto: Reuters
Un nombre grande en la historia de la Selección
La dimensión de Romero en la Selección argentina quedó marcada por un dato central: sigue siendo el arquero con más presencias en la historia del equipo nacional, con 96 partidos. Fue titular en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, y en este último torneo resultó decisivo para llegar a la final.
Su noche más recordada con la camiseta albiceleste llegó en la semifinal de Brasil 2014 ante Países Bajos. En aquella definición por penales atajó dos remates y se convirtió en una de las figuras de una clasificación que quedó grabada entre los grandes momentos recientes de la Selección. También integró el plantel campeón olímpico en Beijing 2008.
Con ese recorrido, Romero se despide como uno de los arqueros más importantes de su generación y como una referencia ineludible del ciclo argentino previo a la conquista mundial de Qatar.