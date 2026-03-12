Caso Maradona: Fernando Burlando pedirá penas de hasta 25 años para los acusados
El abogado de Dalma y Gianinna Maradona anticipó que solicitará la pena máxima por "homicidio con dolo eventual". El juicio oral comenzará en los próximos días con ocho profesionales de la salud imputados.
Fernando Burlando, representante legal de Dalma y Gianinna Maradona. Foto: NA.
Luego de que el juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona haya sido reprogramado para el 14 de abril, el escenario judicial sumó una nueva carga de tensión. Fernando Burlando, representante legal de Dalma y Gianinna Maradona, confirmó públicamente que la querella solicitará penas de entre 20 y 25 años de prisión para los ocho imputados.
La estrategia legal se centrará en demostrar que existió un "homicidio con dolo eventual", argumentando que los acusados representaron el riesgo de muerte y no hicieron nada para evitarlo.
El fallecimiento del astro del fútbol, ocurrido el 25 de noviembre de 2020 en una vivienda de Tigre, sigue generando fuertes cruces entre las partes. Según Burlando, la atención médica brindada durante la internación domiciliaria fue "deficiente, temeraria y desalmada", lo que justifica el pedido de una de las sanciones más severas previstas en el Código Penal Argentino.
Burlando confirmó que solicitará penas de entre 20 y 25 años de prisión para los imputados. Crédito: Reuters.
Los argumentos de la querella
Para el equipo legal que representa a las hijas del "Diez", los acusados formaron parte de un plan de cuidados que resultó ser una "pantalla". Burlando sostiene que los profesionales de la salud involucrados abandonaron a su suerte a un paciente que se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad.
"Lo que pasó no fue un accidente ni una negligencia médica común; fue una decisión de dejar que el desenlace ocurriera", señalaron fuentes cercanas a la querella.
El pedido de 25 años de prisión apunta principalmente a las figuras centrales del equipo médico: el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov. Para Burlando, ambos tenían el control de la situación y la responsabilidad directa de las decisiones que, según la investigación, llevaron al deterioro final del capitán de la Selección Argentina.
El juicio, que se desarrollará en los tribunales de San Isidro, tiene como protagonistas a ocho personas ligadas al cuidado de Maradona en sus últimos días. Además de Luque y Cosachov, enfrentan cargos el psicólogo Carlos Díaz, la médica coordinadora Nancy Forlini, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, los enfermeros Ricardo Almirón y Gisela Madrid, y el médico clínico Pedro Di Spagna.
La fiscalía coincide en gran medida con la calificación de homicidio simple con dolo eventual. Las pruebas recolectadas durante la instrucción incluyen miles de mensajes de WhatsApp entre los médicos, donde se evidenciaría el conocimiento de los síntomas que presentaba Diego —como el edema pulmonar y la falla cardíaca— y la falta de una respuesta médica adecuada.
Leopoldo Luque es el principal acusado. Crédito: Reuters.
Expectativa por las audiencias
El proceso judicial promete ser uno de los más mediáticos de la historia reciente de Argentina. Se espera que durante las audiencias desfilen decenas de testigos, incluyendo familiares y peritos médicos que participaron en la junta que analizó las causas del deceso.
Por su parte, las defensas de los acusados mantienen la postura de que Maradona era un "paciente difícil" y que su fallecimiento fue producto de complicaciones naturales de su estado general de salud.
Sin embargo, la presión de la querella liderada por Burlando busca sentar un precedente sobre la responsabilidad profesional en cuidados críticos. El veredicto no solo definirá el destino de los ocho imputados, sino que cerrará uno de los capítulos más dolorosos para los seguidores del máximo ídolo popular.