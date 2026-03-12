Juicio por la muerte del Diez

Caso Maradona: Fernando Burlando pedirá penas de hasta 25 años para los acusados

El abogado de Dalma y Gianinna Maradona anticipó que solicitará la pena máxima por "homicidio con dolo eventual". El juicio oral comenzará en los próximos días con ocho profesionales de la salud imputados.